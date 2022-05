Η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Εμίν Ντζέπαρ ανάρτησε στο Twitter ένα βίντεο με Ρώσους στρατιώτες να διεξάγουν μια αναγκαστική «απομάκρυνση» αμάχων προς το έδαφος της Ρωσίας υπό την απειλή όπλων στη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με την ίδια οι πολίτες αρνούνται να φύγουν και να επιβιβαστούν στα λεωφορεία προς το ρωσικό έδαφος.

#Mariupol. #Russian occupiers conduct forced «evacuation» of civilians to the territory of Russia under barrels of a machine guns.

People are denied to leave the gathering point and buses.#StopRussianAgression #StandWithUkraine pic.twitter.com/BrFcMtjgRE

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) May 21, 2022