Δέκα άτομα σκοτώθηκαν από την επίθεση ενόπλου στο σουπερμάρκετ στο Μπάφαλο, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη της νέας μαζικής επίθεσης στις ΗΠΑ, ο οποίος και συνελήφθη αμέσως.

Αναφορές στα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο δράστης μπήκε στο σουπερμάρκετ κρατώντας τουφέκι και φορούσε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Το μακελειό σημειώθηκε στο Tops Markets στη Jefferson Avenue. Δεν είναι γνωστό πόσοι είναι οι τραυματίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία εκτιμάται πώς ο ένοπλος μπορεί να έκανε live streaming τους πυροβολισμούς μέσω μιας κάμερας που ήταν τοποθετημένη στο κράνος του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

BREAKING: The death toll has risen to 10 in a mass shooting at a Buffalo, N.Y., supermarket, law enforcement officials told The Associated Press. https://t.co/N08wAwjwNc

— The Associated Press (@AP) May 14, 2022