Μήνυση σε βάρος του TikTok κατέθεσε η οικογένεια ενός 10χρονου κοριτσιού στις ΗΠΑ, το οποίο πέθανε αφού αποπειράθηκε να συμμετάσχει στο «Blackout Challenge». Η μικρή Nylah Anderson από τη Φιλαδέλφεια βρέθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2021 αναίσθητη μέσα στην ντουλάπα της μητέρας της και έμεινε πέντε μέρες στην εντατική πριν χάσει τη ζωή της.

