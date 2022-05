Αποσύρεται από την αγορά της Ρωσίας η Siemens λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η εταιρεία, ενώ έχει ενημερώσει για το θέμα και στους λογαριασμούς της στα social media.

We will exit Russia with an orderly ramp down of activities, focusing on supporting our employees. We condemn the invasion of Ukraine and stand with the international community in calling for peace.

