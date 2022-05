Τρεις αστυνομικοί στο Ιράν συνελήφθησαν στην Τεχεράνη μετά την προβολή ενός βίντεο, στο οποίο συλλαμβάνουν με τη βία μια γυναίκα, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο επίσημες πηγές.

«Οι αστυνομικοί συνελήφθησαν, αφότου συνέλαβαν με τη βία μια νεαρή γυναίκα στο Λαβασάν, στα ανατολικά περίχωρα της Τεχεράνης», αναφέρει σήμερα η κυβερνητική εφημερίδα Iran.

Ένα σύντομης διάρκειας βίντεο, όπου διακρίνονται τρεις αστυνομικοί να οδηγούν με τη βία μια γυναίκα σε ένα περιπολικό προκάλεσε κατακραυγή. Η ημερομηνία του βίντεο δεν διευκρινίζεται.

Στα πλάνα φαίνεται η γυναίκα να εκλιπαρεί έναν άνδρα με πολιτικά, που τη σπρώχνει στο έδαφος μπροστά από έναν αστυνομικό και έναν άλλο άνδρα με στολή.

RT @IranNW: A woman is violently arrested in #Iran by security forces.

Watch as police manhandle her and practically pull off her shirt as they try to arrest her for «improper attire».

The date of the video is not known. #43YearsOfMisery pic.twitter.com/XC9PWt7AdD

— ADPP_Iran (@ADPPIran_BEL) May 7, 2022