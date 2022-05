Ο δήμαρχος του Ιβάνο-Φρανκίφσκ, στη δυτική Ουκρανία, προέτρεψε σήμερα τους κατοίκους να αποφεύγουν τις δημόσιες συναθροίσεις το Σαββατοκύριακο ή ακόμη και να φύγουν από την πόλη αν μπορούν, για να γλιτώσουν από πιθανές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία μπορεί να εντείνει την επίθεση στην Ουκρανία πριν από τις 9 Μαΐου, όταν η Μόσχα θα γιορτάσει την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο δήμαρχος Ρουσλάν Μαρτσίνκιφ ανέφερε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι ματαίωσε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στην πόλη το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα.

«Έχουμε σίγουρες πληροφορίες, ο εχθρός δυστυχώς θέλει να πραγματοποιήσει και άλλες πυραυλικές επιθέσεις και επομένως στις 7, 8 και 9 (σ.σ. του μηνός) δεν θα έχουμε δημόσιες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της προσευχής. Για την ασφάλειά σας, σας καλώ (…) αυτές τις τρεις ημέρες να μείνετε στα σπίτια σας (…) ή να φύγετε από την πόλη αν μπορείτε», είπε.

⚡️Russian forces hit Ivano-Frankivsk airbase early on March 13, according to the city’s mayor Ruslan Martsinkiv.

Martsinkiv reported that the airport was the target of Russian attacks for the second day in row.

He urged those who live close to the airport to relocate.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2022