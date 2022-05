Το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ – Αρμενίας για τη Στρατηγική Πολιτική Πυρηνικής Συνεργασίας, το οποίο υπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Αντονι Μπλίνκεν και Αραράτ Μιρζογιάν (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα στη διμερή εταιρική σχέση που θεσπίστηκε το 1997 όταν συνήφθη η συμφωνία για τη «συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών» και οι επακόλουθες συμφωνίες του 2007 και του 2017.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν δήλωσε:

«Κύριος στόχος αυτών των συναντήσεων είναι η επανέναρξη του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αρμενίας, ώστε να μπορούμε να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας, για να διατηρήσουμε τη συνεννόηση και τους τομείς συνεργασίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα».

Αναφορικά με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Αρμενίας, ο κ. Μπλίνκεν είπε: «Αυτό ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας για τις ΗΠΑ και την Αρμενία. Νομίζω ότι ενισχύει τις διμερείς σχέσεις μας».

Today, the United States and Armenia signed an MOU on strategic civil nuclear cooperation. This MOU will further strengthen the U.S.-Armenia relationship and deepen our cooperation on energy security. https://t.co/CuDKmJdXVm pic.twitter.com/UNDfi86sZU

