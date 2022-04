Ρωσική πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της Οδησσού κατέστρεψε τον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Να σημειώσουμε ότι η Οδησσός είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ουκρανία μετά το Κίεβο (πρωτεύουσα) και το Χάρκοβο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις, αν και η άμυνά της έχει συγκροτηθεί εδώ και εβδομάδες.

Στα social media κυκλοφορούν βίντεο από την επίθεση των Ρώσων.

Now: the airport in the city of Odessa, southern #Ukraine and the 3rd largest city in the country, has been bombed – Regional Military Administration of #Odessa. 🇺🇦🇷🇺 #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/odNCs1vcN8

