Ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στη δεύτερη φάση του με τη Ρωσία να ετοιμάζεται για την κλιμάκωση της επίθεσης στα ανατολικά της χώρας. Την ίδια στιγμή οι χώρες της Δύσης αυξάνουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο. Χαρακτηριστική είναι η αλλαγή στάσης της Γερμανίας που αποφάσισε τελικά να στείλει όπλα αλλά και να εκπαιδεύσει ουκρανούς στρατιώτες.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα μάλιστα παροτρύνει τον Όλαφ Σολτς να προμηθεύσει με άρματα μάχης Leopard και να επιταχύνει τις παραδόσεις όπλων στο Κίεβο. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ουκρανία να λάβει τον στρατιωτικό εξοπλισμό που χρειάζεται αμέσως. Όχι αύριο, ούτε μεθαύριο, τότε μπορεί να είναι αργά», επέμεινε.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκινούν τη μετάβαση στα νατοϊκά όπλα, με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Ολεξίι Αρεστόβιτς να δηλώνει ότι τα όπλα που παρέλαβαν πρόσφατα οι ουκρανικές δυνάμεις θα έχουν «σοβαρό αντίκτυπο» στην πορεία του πολέμου από τα τέλη Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου.

The Armed Forces of #Ukraine are beginning their transition to #NATO weapons, Minister of Interior Affairs Dmytro #Kuleba reports.

Η Αυστραλία θα διαθέσει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, όπως ενημέρωσαν ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον και ο υπουργός Άμυνας Πίτερ Ντάτον με κοινή τους ανακοίνωση.

Το νέο πακέτο εξοπλισμού, αξίας 26,7 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων (19,7 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει την παράδοση έξι ρυμουλκούμενων πυροβόλων M777 και πυρομαχικών. Θα αυξήσει τη συνολική αξία της στρατιωτικής βοήθειας που χορηγεί η Καμπέρα στο Κίεβο στα 211 εκατ. ευρώ, χωρίς να λογαριάζονται τα 65 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια και οι 70.000 τόνοι άνθρακα που έχει ανακοινωθεί πως θα προσφέρει.

Οι κ.κ. Μόρισον και Ντάτον είπαν ότι αποφάσισαν να χορηγηθεί η επιπλέον βοήθεια προκειμένου η Ουκρανία να μπορέσει να αποκρούσει τη «βάρβαρη» και «παράνομη» εισβολή της Ρωσίας και θα επιδιώξουν να καλύψουν και κάποιες ακόμη από τις ανάγκες του Κιέβου «άμεσα».

Η Αυστραλία ήταν ανάμεσα στις 40 χώρες που συμμετείχαν στη σύνοδο που οργάνωσαν οι ΗΠΑ στην αμερικανική στρατιωτική βάση Ράμσταϊν (Γερμανία) για να συζητηθούν οι εξοπλιστικές ανάγκες του ουκρανικού στρατού.

Και ενώ η Δύση έχει προχωρήσει στη μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, η Βρετανία ζητά διπλασιασμό της στήριξης. Η Βρετανίδα ΥΠΕΞ Ελίζαμπεθ Τρας αναμένεται να καλέσει τους συμμάχους της Ουκρανίας να «αυξήσουν» τη στρατιωτική αρωγή, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αεροπλάνων και τανκς.

Russia has brought barbarity and devastation to Ukraine. I told @HouseofCommons that the UK must do everything we can to ensure Putin loses. pic.twitter.com/OhyJBlK5AK

— Liz Truss (@trussliz) April 26, 2022