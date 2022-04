Ενας ένοπλος άνοιξε σήμερα πυρ μέσα σε ένα νηπιαγωγείο στην πόλη Ουλιάνοφσκ, στο κέντρο της Ρωσίας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Ενας ένοπλος άνδρας εισήλθε σε ένα νηπιαγωγείο και άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο παιδιά είναι νεκρά», είπε μια πηγή των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς, ενώ το Ρόιτερς μετέδωσε νωρίτερα ότι ο ένοπλος αυτοκτόνησε.

