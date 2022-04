Παρά τη γιορτή του Πάσχα, οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία συνεχίζονται την ώρα που οι νέες διπλωματικές προσπάθειες του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και του ΓΓ του ΟΗΕ φαίνεται να έχουν λίγες πιθανότητες επιτυχίας.

Πόλεις όπως το Νικολάεφ, η Οδησσός, η Μαριούπολη και άλλες στην ανατολική Ουκρανία, πληρώνουν βαρύτατο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές.

Οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν το σφυροκόπημα στην ανατολική και νότια Ουκρανία. Ένα μωρό τριών μηνών είναι μεταξύ των οκτώ ανθρώπων που σκοτώθηκαν, από ρωσικούς πυραύλους Κρουζ στο λιμάνι της Οδησσού. Στους 18 ανέρχονται οι τραυματίες.

Σύμφωνα με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κυβερνήτη της επαρχίας Σερχίι Γκαϊντάι, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία/

Στο μεταξύ ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, δήλωσε σήμερα ότι ένας 48χρονος άνδρας σκοτώθηκε στη διάρκεια βομβαρδισμών τη νύκτα.

Εξάλλου, σύμφωνα με την τακτική ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν απωθήσει αυτή την εβδομάδα πολλές ρωσικές επιθέσεις στη γραμμή επαφής στο Ντονμπάς.

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία κατάφερε να καταλάβει κάποιες περιοχές, η αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων είναι ισχυρή σε όλους τους άξονες.

«Το χαμηλό ρωσικό ηθικό και ο περιορισμένος χρόνος που διαθέτει (ο ρωσικός στρατός) για να ανασυνταχθεί, να επανεξοπλιστεί και να αναδιοργανωθεί πριν τις επιθέσεις πιθανόν να περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του στις μάχες», εκτίμησε το βρετανικό υπουργείο.

