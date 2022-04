Οι κάλπες στη Γαλλία έκλεισαν και το πρώτο επίσημο exit poll δείχνει τον επόμενο πρόεδρο. O Μακρόν φαίνεται να συγκεντρώνει 58,2% έναντι 41,8% της Λεπέν. Τα πρώτα exit polls δείχνουν μία μεγάλη διαφορά 16 μονάδων μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Από την άλλη το ποσοστό της Μαρίν Λεπέν είναι μεγάλο καθώς αγγίζει το 42% ενώ στον δεύτερο γύρο των εκλογών το 2017 είχε συγκεντρώσει 33,9%. Η ίδια σε ομιλία της μετά την ανακοίνωση των exit polls, ενώ αποδέχθηκε την ήττα της έκανε λόγο για ένα ηχηρό αποτέλεσμα και υποσχέθηκε δυναμική αντιπολίτευση αρχής γενομένης των βουλευτικών εκλογών τον Ιούνιο.

🔴 #BREAKING – Incumbent Emmanuel #Macron is the projected winner with 58.2 percent of the vote to Marine Le Pen’s 41.8

The margin is far narrower than their 2017 clash when Macron scored 66.1 percent to Le Pen’s 33.9 percent.

Watch our special edition: https://t.co/boJI0fRk8j pic.twitter.com/RdcBKsv0jD

— FRANCE 24 English (@France24_en) April 24, 2022