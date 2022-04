Ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία στις 24 Απρίλη, οργανώθηκαν σήμερα αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές διαδηλώσεις μπροστά στο ενδεχόμενο η Λεπέν να βρεθεί στην εξουσία.

Large crowd in the streets of #Paris against the far right and Marine Le Pen. #StopLePen https://t.co/iYo6tffSLX

.

🇫🇷

“There are anitirasi*ts, anti-fas*ists and a lot of student of demonstration.»

Izvestia correspondent Rotaru is at center of the protest in #Paris . She said that people had come out «to express their anger» over results of first phase of the #French presidential election pic.twitter.com/YIttitLdAN

— Milky Way (@MilkyWa34808762) April 16, 2022