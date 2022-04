Ένα από τα πιο αυστηρά lockdown έχει επιβληθεί στη Σανγκάη λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού. Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να βγουν από τα σπίτια τους ενώ όσοι είναι θετικοί στον ιό μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους καραντίνας, από τους οποίους βγαίνουν μόνο μετά από δύο αρνητικά pcr tests.

Σήμερα υπήρξαν νέες αντιδράσεις κατοίκων καθώς όπως αναφέρεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν επειδή οι Αρχές καταλαμβάνουν τα σπίτια τους και τα μετατρέπουν σε χώρους καραντίνας για ασθενείς κοροναϊού.

Apr 14 afternoon: residents of Zhangjiang Nashi International Community (张江纳仕国际社区), Shanghai protested against the requisition of their apartment buildings by the government for use as quarantine facilities and clashed with the police.

