Η Ένωση Παικτών της EuroLeague (ELPA) είχε συνάντηση με την Euroleague με σκοπό να συζητήσουν την εξασφάλιση πολλών ζητημάτων για τους αθλητές που αγωνίζονται στην κορυφαία μπασκετική διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Έτσι οι δύο πλευρές την Πέμπτη 14 Απριλίου ήρθαν σε συμφωνία για επικαιροποίηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας, προσθέτοντας μερικά νέα κεφάλαια, που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Μια σημαντική συμφωνία είναι η ελάχιστη χρονική διάρκεια συμβολαίου ενός παίκτη, που ορίστηκε στις 30 μέρες.

Αναλυτικά όσα συμφώνησαν η Ένωση Παικτών και η Euroleague:

Ασφάλιση για τις οικογένειες των παικτών

Ενοποιημένη μέγιστη διάρκεια πριν από τη σεζόν και καθορισμένη απελευθέρωση παίκτη μετά τη σεζόν

Αυξημένο όριο στα μπόνους απόδοσης

Εφαρμογή ενός τεστ σωματικής απόδοσης σε όλο το πρωτάθλημα πριν από τη σεζόν για όλους τους συλλόγους που θα χρησιμεύσει ως τυποποιημένη αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των παικτών πριν από την έναρξη της προετοιμασίας

Ένα καθορισμένο πρωτόκολλο για την επιλογή του θεράποντος ιατρού σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης του παίκτη, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του Ιατρικού Λειτουργού EB

Σε περίπτωση διαφωνίας παίκτη/συλλόγου, ο ενάγων μπορεί να επιλέξει να προσφύγει σε δικαστήριο ενώπιον του EBDRC ή του BAT

Διευκρίνιση σχετικά με τη διάρκεια των προσωρινών συμβολαίων (ελάχιστη διάρκεια 30 ημερών με ημερομηνία λήξης πριν από το τέλος της σεζόν)

