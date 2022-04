Αυτό που περίμεναν με αγωνία οι φίλοι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αναμένεται να γίνει, καθώς ο Στέφεν Κάρι είναι πολύ πιθανό να δώσει το παρών στην πρώτη αναμέτρηση των «πολεμιστών» κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς για τα play-offs.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο «Σεφ» αρχίζει και μπαίνει σιγά-σιγά σε κανονικούς ρυθμούς και όλα θα κριθούν στο διπλό της προπόνησης, καθώς αν δεν αισθανθεί ενοχλήσεις, τότε ο Στιβ Κερ θα τον συμπεριλάβει κανονικά στα πλάνα του για το ματς με τους «σβόλους».

Θυμίζουμε πως ο 34χρονος γκαρντ είχε υποστεί βαρύ διάστρεμμα, κάτι που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια των Γουόριορς στην κανονική περίοδο. Έτσι και με τη διακοπή που υπάρχει για το play-in ο Κάρι λογικά θα μπορέσει να δώσει κανονικά το παρών και να βοηθήσει την ομάδα του.

Golden State Warriors star Stephen Curry (foot) is on track to make his return in Game 1 vs. Nuggets on Saturday as long as he clears team’s scrimmage today without issues, sources tell me and @anthonyVslater.

