Θέλουν να διαφημίσουν τη χώρα ως ιδανικό ταξιδιωτικό προορισμό σύντομης απόδρασης. Μιλάμε αόριστα χρησιμοποιώντας το γενικό τρίτο πληθυντικό επειδή στη σφαίρα των κυβερνητικών αποφάσεων κάποιοι «ειδικοί» από τον χώρο της δημιουργικής διαφήμισης παρέχουν περιεχόμενο σε έννοιες και ιδέες πουλώντας υπηρεσίες branding. Και αγοράζουν οι κυβερνητικοί οργανισμοί αυτό το περιεχόμενο – συνήθως ατακαδόρικα σλόγκαν που αποπνέουν εκφράσεις του συρμού συνδυασμένες με τις ανάγκες της στιγμής – για να προωθήσουν το έργο τους.

Ενα τέτοιο έργο είναι και το λεγόμενο «Greekend» με το οποίο οι αρμόδιοι του υπουργείου Τουρισμού προβάλλουν το ελληνικό Σαββατοκύριακο (Greek weekend) συντετμημένο ως αγγλικό νεολογισμό. Με κεντρικό μήνυμα «Greekend:

End your week like a Greek» και μότο «All you want is Greece», η καμπάνια του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ προβάλλει την όμορφη πλευρά της ζωής στις ελληνικές πόλεις και τις εμπειρίες απόλαυσης που μπορούν να έχουν οι επισκέπτες σε ένα Greekend. Η καμπάνια θα προβληθεί, σε πρώτη φάση, σε δέκα χώρες που έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Σουηδία και το Ισραήλ.

Η καμπάνια θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του έτους και, σύμφωνα με το σκεπτικό της, Αθήνα και Θεσσαλονίκη επανασυστήνονται στο κοινό ως δύο μεγάλες πόλεις ιδανικές για το πιο «ζωντανό» city-break. Στις εικόνες και στα πλάνα που συνθέτουν αυτόν τον νεολογισμό τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα γίνονται τόπος σπάνιων και συμπυκνωμένων εμπειριών. Πρωταγωνιστούν ο αίθριος ουρανός, οι μικρές αποστάσεις, οι αναρίθμητες επιλογές φαγητού, ποτού και διασκέδασης που κατά τα γραφάς «μας επιτρέπουν να περνάμε σχεδόν όλο το Σαββατοκύριακο έξω από το σπίτι».

Ομως αναφωνούμε «Hélas!» καθώς το ευφυολόγημα «Greekend» μπορεί να έχει διπλή ανάγνωση. Αλίμονο στη μοίρα μας, δηλαδή, αν προβάλλουμε ως μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης το τέλος της χώρας.