Υπήρχε ένα μεγάλο συγκρότημα της ροκ μουσικής τη δεκαετία του ΄60 και του ΄70 που λεγόταν the Who. Οι Who εκτός από πολλά τραγούδια θρύλους που έγραψαν, έμειναν γνωστοί και για άλλον έναν λόγο. Στις εμφανίσεις και τις συναυλίες τους, πωρώνονταν τόσο πολύ που έσπαγαν τα πάντα. Κιθάρες, ντραμς, μικρόφωνα, ακόμη και ολόκληρη τη σκηνή που τραγουδούσαν.

Κάτι παρόμοιο κάνει και ο νέος πρωθυπουργός του Πακιστάν ο οποίος δεν θυμίζει τους Who όταν μιλάει αλλά όταν σπάει τα πάντα συνεπαρμένος από το πάθος του στις ομιλίες.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα έχουν κατακλυστεί από ομιλίες του 70χρονου Σαχμπάζ Σαρίφ. Τι λέει σε αυτές τις ομιλίες και ο κόσμος τις ανεβάζει; Μόνο οι κάτοικοι του Πακιστάν ξέρουν.

Αυτό που είναι το σήμα κατατεθέν του είναι το πάθος του καθώς μιλάει. Ένα πάθος το οποίο ξεφεύγει από τα όρια. Ο Σαχμπάζ τα σπάει όλα. Πετάει μικρόφωνα, κλωτσάει αναλόγια και τα κάνει γης μαδιάμ.

#ShehbazSharif

I have already become a major fan of this passionate leader. News channels must redesign the mikes or at least insure them to buffer the loss. Happy to see Pakistan has finally found the wildest PM to go along with its core philosophy!👌pic.twitter.com/hZWeRCiyLk

— ProfMKay 🇮🇳🇨🇭🇸🇬 🇲🇨 (@ProfMKay) April 11, 2022