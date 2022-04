Ο Βάντιμ Τόκαρ, ο δήμαρχος του χωριού Μακάριφ, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου, δήλωσε σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι 132 άμαχοι βρέθηκαν δολοφονημένοι (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Τα περισσότερα από τα πτώματα βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους, είπε ο αιρετός, κατηγορώντας για τους θανάτους των πολιτών αυτών τον ρωσικό στρατό.

Makariv, Ukraine

About 132 people dead, the mayor of Makariv said. #makariv #Kyiv #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/wZVasYJbWg

— Danyil Selin (@danyil_selin) April 8, 2022