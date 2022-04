Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τότε που ο Τζόι και η Πόλα Ριντ αγκάλιασαν τελευταία φορά τον γιο τους Τρέβορ.

Ο 30χρονος πρώην πεζοναύτης από το Τέξας συνελήφθη το 2019 στη Μόσχα, ενώ επισκεπτόταν τη Ρωσίδα σύντροφό του.

Κατηγορήθηκε για επίθεση κατά δύο αστυνομικών στη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ ήταν σε κατάσταση μέθης. Ο ίδιος έκανε εξ αρχής λόγο για «πολιτική δίκη».

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή απόφαση, ρωσικό δικαστήριο τον καταδίκασε το 2020 σε εννέα χρόνια φυλάκιση. Η έφεση που άσκησε πέρυσι το καλοκαίρι απερρίφθη.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, έχει κάνει δύο απεργίες πείνας, διαμαρτυρόμενος για συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων του και για τις συνθήκες κράτησής του στις φυλακές στη Δημοκρατία της Μορδοβίας: ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσίας, περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Η τελευταία απεργία πείνας ήταν στα τέλη Μαρτίου.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι ο Τρέβορ την τερμάτισε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και τώρα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της φυλακής, όπου υποβάλλεται σε θεραπεία για φυματίωση.

Ασθένεια που κόλλησε από έναν συγκρατούμενό του τον Δεκέμβριο.



Οι γονείς του ανησυχούν.

Αμφισβητούν ότι ο Τρέβορ πράγματι σταμάτησε την απεργία πείνας, καθώς και το εάν λαμβάνει σωστή ιατρική φροντίδα.

Η τελευταία φορά που μίλησαν τηλεφωνικά μαζί του ήταν στις αρχές Μαρτίου, οπότε «μετά βίας μπορούσε να μιλήσει», ανέφερε ο πατέρας του.

Την προηγούμενη φορά που είχαν και πάλι χάσει για αρκετό διάστημα κάθε επαφή με τον Τρέβορ, εξιστορεί, ο γιος του υποτίθεται ότι έχει και πάλι εισαχθεί σε νοσοκομείο.

Όπως όμως προέκυψε μετέπειτα, είχε μεταφερθεί για εννέα ημέρες -«κατά λάθος» σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές- σε ψυχιατρική πτέρυγα στη διαβόητη φυλακή Μπουτίρκα της Μόσχας, όπου επικρατούν άθλιες συνθήκες.

Τώρα, ο Τζόι και η Πόλα Ριντ απαιτούν από τις μεν ρωσικές αρχές να παρουσιάσουν αποδείξεις ότι ο γιός τους είναι ζωντανός, από τον δε Λευκό Οίκο να ασκήσει πιέσεις για την αποφυλάκισή του.

Φοβούνται ωστόσο ότι εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία οι πιθανότητες είναι μηδαμινές.

«Ανησυχούμε ότι θα του επιβάλουν πρόσθετες, ψευδείς κατηγορίες», λέει ο Τζόι στο δίκτυο ABC, «και ότι θα πεθάνει».

Media “experts” are weighing in on how to get Brittney Griner out of Russia. Our family has been dealing with the Russian courts and US Gov in person for 2.5 years. The only way for them to come home quickly is to agree to a prisoner swap, which is why Trevor & Paul were taken! pic.twitter.com/w1iLtocr4W — Free Trevor Reed (@freetrevorreed) March 19, 2022

Ανταλλαγή κρατουμένων;

Οι φόβοι τους έχουν ενταθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Καθώς διακόπηκε έκτοτε η επικοινωνία με τον γιό τους, κλιμακώνουν εκ νέου την εκστρατεία τους στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Στις αρχές του μήνα, αφότου διαδήλωσαν έξω από τον Λευκό Οίκο, οι γονείς του Τρέβορ έγιναν δεκτοί από τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν, στην ασφάλεια του οποίου είχε υπηρετήσει άλλωστε για ένα διάστημα ο γιός τους επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Πέντε ημέρες μετά τη 40λεπτη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, οι Ριντ ζήτησαν με νέα ανακοίνωση από την κυβέρνηση Μπάιντεν να δράσει επειγόντως.

«Ο χρόνος του Τρέβορ τελειώνει», έγραψαν.

Κάλεσαν μάλιστα την Ουάσιγκτον να λάβει αποφασιστικά μέτρα, εξετάζοντας όλες τις επιλογές, «συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής κρατουμένων» με τη Ρωσία…

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσουν και την περίπτωση ακόμη ενός Αμερικανού πρώην πεζοναύτη, του Πολ Γουίλαν, ο οποίος συνελήφθη στη Ρωσία το 2018 και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξη για κατασκοπεία.

#FreePaulWhelan [DAY 1191]

Wrongfully Detained (Hostage) by the Russian Govt.

The USG needs to bring home Paul Whelan, Trevor Reed, & all Americans wrongfully held around the world by whatever means possible. The USG needs to be more expeditious in it hostage recovery efforts. pic.twitter.com/a0Y7yvllpE — Free Trevor Reed (@freetrevorreed) April 2, 2022

Στο μεσοδιάστημα, στη λίστα των Αμερικανών κρατούμενων από τις ρωσικές αρχές έχει προστεθεί και η Μπρίτνεϊ Γκρίνερ: «χρυσή» Ολυμπιονίκης στους Αγώνες του Ρίο και του Τόκιο, σταρ του WNBA και κορυφαία παίκτρια μπάσκετ στον κόσμο.

Συνελήφθη τον Φεβρουάριο -σε μια περίοδο ήδη υψηλής έντασης στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας- αμέσως μετά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, όπου μετέβη για να παίξει άλλη μια σεζόν στο ρωσικό πρωτάθλημα.

Οι τελωνειακές αρχές ανέφεραν ότι εντόπισαν στις αποσκευές της φιαλίδια ηλεκτρονικού τσιγάρου, που περιείχαν έλαιο κάνναβης.

Έκτοτε, η 31χρονη Αμερικανίδα κρατείται σε ρωσική φυλακή. Πρόσφατα, δικαστήριο παρέτεινε την κράτησή της έως τις 19 Μαΐου.

Σε βάρος της έχει ανοίξει ποινική υπόθεση, με πιθανή ποινή φυλάκισης πέντε έως δέκα χρόνων.

«Είναι σαφές ότι ο Πούτιν επιλέγει να κρατά τους Αμερικανούς πολίτες ως πιόνια», σχολίασε η βουλευτής των Δημοκρατικών από το Τέξας, Σίλα Τζάκσον Λι.

Is WNBA legend and Olympic gold medalist #BrittneyGriner being detained in «hostage diplomacy?» My latest on Griner,including what the State Department said. Please read and RT. Where is Brittney Griner? https://t.co/CrMOznkMkM — Victoria Brownworth (@VABVOX) April 6, 2022

Κρατούμενοι-«διαπραγματευτικά χαρτιά»

«Όταν ένας Αμερικανός κρατείται οπουδήποτε στον κόσμο, εμείς είμαστε φυσικά έτοιμοι να παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια», τόνισε προ ημερών ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν. «Και αυτό περιλαμβάνει», προσέθεσε, «και τη Ρωσία».

Το θέμα των Αμερικανών κρατουμένων στη χώρα είχε εν τω μεταξύ τεθεί στην πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα δια ζώσης σύνοδο των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, Τζο Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πούτιν, πέρυσι τον Ιούνιο, στη Γενεύη.

Τότε, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει έτοιμος για μια συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων.

Τώρα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για έβδομη εβδομάδα, η προοπτική αυτή φαντάζει μακρινή.

Για το μέλλον, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή, όπως ισχύει εξάλλου και για δεκάδες άλλους Αμερικανούς που σήμερα κρατούνται σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.

Περιλαμβάνουν την λεγόμενη «Citgo 6», περίπου μισή ντουζίνα στελέχη του πετρελαϊκού τομέα που παραμένουν φυλακισμένοι από το 2017 στη Βενεζουέλα.

Τουλάχιστον ένας εξ αυτών αφέθηκε ελεύθερος στις αρχές Μαρτίου, εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων Μπάιντεν και Μαδούρο για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, με φόντο το αμερικανικό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και παρά τη διμερή εχθρότητα και τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του Καράκας.

Two Americans, including one member of the ‘CITGO6,’ released from prison in Venezuela https://t.co/2ig1F6TpI5 — thenewsqm (@thenewsqm) April 1, 2022

Άλλοι τέσσερις Αμερικανοί κρατούνται στο Ιράν, ενόσω πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η επικείμενη αναβίωση της διεθνούς συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την απελευθέρωσή τους, όπως συνέβη προ ημερών με δύο Βρετανο-ιρανούς υπηκόους.

Στα χέρια του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Άσαντ εκτιμάται ότι παραμένει εδώ και δέκα χρόνια, ως διαπραγματευτικό «χαρτί», ο Αμερικανός δημοσιογράφος και πρώην πεζοναύτης Όστιν Τάις, τα ίχνη του οποίου έχουν εξαφανιστεί από το 2012.

Μόλις την περασμένη Παρασκευή εν τω μεταξύ η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του 27χρονου Σάφι Ραούφ, Αφγανο-αμερικανού έφεδρου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και του αδελφού του (κατόχου πράσινης κάρτας των ΗΠΑ), οι οποίοι κρατούνταν από τους Ταλιμπάν από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τώρα, οι Ταλιμπάν φέρονται να διαπραγματεύονται την ανταλλαγή του βετεράνου του αμερικανικού Ναυτικού και στρατιωτικού εργολάβου στο Αφγανιστάν, Mαρκ Φρέρικς, τον οποία απήγαγαν το 2020, με τον Αφγανό βαρόνο των ναρκωτικών, Μπασίρ Νουρζάι, ο οποίος εκτίει ποινή ισοβίων σε φυλακή των ΗΠΑ.