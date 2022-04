Η μικρή πόλη Λόσοβα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, υφίσταται βομβαρδισμό με πυραύλους από τις ρωσικές δυνάμεις, ανέφεραν αξιωματούχοι (φωτογραφία αρχείου, επάνω).

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου Σερχίι Ζελένσκι στην πλατφόρμα Telegram.

Δεν είναι σαφές ποιοι ακριβώς είναι οι στόχοι του βομβαρδισμού του ρωσικού στρατού.

3 rockets hit at a large UAF supply hub in #Lozova in the #Kharkiv region

The crossing of railway tracks made this area a major transshipment base for the supply of Ukrainian troops in the #Donbass pic.twitter.com/HtcKl79KE3

— Freedom Truth Honor (@FreedomHonor666) April 6, 2022