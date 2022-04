Η Ναταλία Κομαρένκο κοιμόταν όταν άρχισαν οι πρώτες εκρήξεις.

Ήταν λίγο μετά τις 6 το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου, ημέρα έναρξης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Εκατομμύρια συμπατριώτες της τράπηκαν έκτοτε σε φυγή, είτε εντός είτε εκτός της χώρας.

Όμως η ίδια δεν είχε επί της ουσίας άλλη επιλογή από το να παραμείνει στη γενέτειρά της, στο Κίεβο.

Ζει εκεί μαζί με τους δύο ηλικιωμένους γονείς της και τα τρια παιδιά της, εκ των οποίων το ένα έχει σοβαρή νοητική υστέρηση και συχνά πυκνά παθαίνει επιληπτικές κρίσεις.

Οι μετακινήσεις με λεωφορείο ή τρένο ήταν απαγορευτικές, δεδομένων των σοβαρών παθήσεων των τριών μελών της οικογένειας.

Μέχρι και στο καταφύγιο που υπάρχει στο υπόγειο της πολυκατοικίας δεν πήγαν ποτέ όλες αυτές τις ημέρες του πολέμου.

Όχι γιατί δεν ήθελαν ή γιατί δεν υπήρχε ανάγκη.

Η πρόσβαση εκεί δεν ήταν δυνατή για όλους, πολλώ δε μάλλον για άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια.

Επιπλέον, αυτές οι εγκαταστάσεις στερούνται εξοπλισμού για άτομα με περίπλοκες παθήσεις.

Τα φάρμακα γίνονταν εν τω μεταξύ όλο και πιο δυσεύρετα, το ίδιο και η ιατρική φροντίδα.

Η οικογένεια της Ναταλίας δεν είναι φυσικά η μόνη που βρέθηκε εγκλωβισμένη σε αυτή τη φρικτή κατάσταση.

Disabled people in Ukraine are hiding in their bathtubs because they can’t get to shelters. They’re fighting back too, with extraordinary efforts from volunteers and civil society.

I rounded up the news and the art to understand this moment:https://t.co/vNMH7zctS1

1/

— Peter Torres Fremlin (@desibility) March 21, 2022