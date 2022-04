Έκρηξη σημειώθηκε σε νυκτερινό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Μπακού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 31, μετέδωσε το Associated Press.

Η έκρηξη πιστεύεται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου και διεξάγονται έρευνες, μετέδωσε το AP, επικαλούμενο εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών.

«Πολύ θλιβερές ειδήσεις για απώλειες ως αποτέλεσμα έκρηξης στο κλαμπ στο κέντρο του Μπακού», έγραψε στο Twitter ο αμερικανός πρεσβευτής Καζάρ Ιμπραήμ. «Συλλυπητήρια και προσευχές».

There are dozens of dead and wounded. pic.twitter.com/95sZDr9bJo

🔴🇦🇿 A huge explosion occurred in #Baku , the capital of #Azerbaijan .

Είκοσι τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, οι περισσότεροι με εγκαύματα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το AP.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας κλήθηκαν στο νυκτερινό κέντρο στις 3 π.μ. (02:00 ώρα Ελλάδας) και κατέσβεσαν τη φωτιά πριν επεκταθεί, μετέδωσε το AP επικαλούμενο δήλωση της πυροσβεστικής.

📹 | #BREAKING: The «Location» night club in #Azerbaijan‘s capital #Baku where a heavy explosion occured was almost completely destroyed.

▪️Local media states that there are dead and wounded, though the exact number is not clear yet. pic.twitter.com/7ah1FayFXk

— EHA News (@eha_news) April 3, 2022