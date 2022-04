Ανελέητη επίθεση δέχεται από νωρίς σήμερα η Οδησσός στην Ουκρανία με αναφορές για πυρκαγιές σε μερικές περιοχές, ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης σε ανάρτησή του στο Ίντερνετ.

Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν δεξαμενή καυσίμων στο λιμάνι της πόλης.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος Ζελένσκι,μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο Πούτιν, σε νέο μήνυμα του, ανέφερε που στοχεύει πλέον η Ρωσία.

Το πρωί σήμερα Κυριακή χτυπήθηκε δεξαμενή καυσίμων στο λιμάνι, σύμφωνα με δημοσιογράφο της Washington Post.

Loud explosions in downtown Odessa right now. My hotel room windows just shook. Not clear what that was.

— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) April 3, 2022