Εικόνες φρίκης στην Μπούκα της Ουκρανίας, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα αποχώρησαν από την πόλη, σπέρνοντας προηγουμένως το θάνατο.

Δεκάδες πτώματα κείτονται στους δρόμους, ενώ μαζικοί τάφοι έχουν ανοιχτεί, για να θάψουν τους νεκρούς.

Συγκεκριμένα, περίπου 300 άνθρωποι χρειάστηκε να ενταφιαστούν σε μαζικούς τάφους στην Μπούκα, την κωμόπολη στα βορειοδυτικά του Κιέβου που υπήρξε θέατρο σφοδρών μαχών, δήλωσε ο δήμαρχός της, Ανατόλι Φεντόρουκ.

«Στην Μπούκα, έχουμε ήδη θάψει σε μαζικούς τάφους 280 ανθρώπους», επειδή ήταν αδύνατον να ταφούν στα τρία κοιμητήρια, που όλα τους βρίσκονταν πολύ κοντά στη γραμμή πυρός των ρωσικών δυνάμεων, είπε ο Φεντόρουκ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

At least 280 people found dead after Russian forces leave Bucha, a village near Kyiv where streets are littered with bodies – AFP ⚠️: Viewer discretion is advisedpic.twitter.com/Mc9RnFxD6s — BNO News (@BNONews) April 2, 2022

«Σε ορισμένους δρόμους, βλέπει κανείς 15-20 πτώματα στο έδαφος», αλλά «δεν μπορώ να σας πω πόσοι είναι ακόμη οι νεκροί στις αυλές, πίσω από τους φράχτες», συνέχισε.

«Αν δεν περάσουν πρώτα οι πυροτεχνουργοί για να εξετάσουν τα πτώματα, δεν πρέπει να τα περισυλλέξουμε», επειδή μπορεί να είναι παγιδευμένα με εκρηκτικά, εξήγησε. «Αυτές είναι οι συνέπειες της ρωσικής κατοχής, οι ραδιουργίες του εχθρού», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει ακόμη να μπουν σε όλη την πόλη, που ήταν στα χέρια των Ρώσων επί περίπου ένα μήνα. Το Σάββατο μοίρασαν βοήθεια στους κατοίκους, για πρώτη φορά αφότου η πόλη πέρασε και πάλι στον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ανατριχιάζει δε, η πληροφορία ότι ο ρωσικός στρατός σκότωσε όλους τους άνδρες, ηλικίας 16-60 ετών, που είχαν απομείνει στην Μπούκα, πριν εγκαταλείψει την πόλη.

Report: Russian military killed all men aged 16-60 left in Bucha before leaving. https://t.co/DUtyp4EFFG — Matthew Kaminski (@KaminskiMK) April 2, 2022

Επιπλέον, τα πτώματα τουλάχιστον 20 ανθρώπων, που ήταν ντυμένα με πολιτικά ρούχα, εντοπίστηκαν σε ένα δρόμο στην Μπούκα.

Ο ένας από τους νεκρούς άνδρες είχε τα χέρια δεμένα. Τα πτώματα ήταν σκορπισμένα σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων.

My brother sent this to me. Town of Bucha northwest of Kyiv. The amount of dead citizens on one street alone…I just can’t even process. pic.twitter.com/KOSwISih6N — Viktoriia 🇺🇸🇺🇦 (@ViktoriiaUAH) April 1, 2022

Προς το παρόν, είναι άγνωστο πώς σκοτώθηκαν. Ο ένας έφερε ένα μεγάλο τραύμα στο κεφάλι.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από πολλές κοινότητες κοντά στην πρωτεύουσα, αφού δεν κατάφεραν να την περικυκλώσουν.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Μπούκα «απελευθερώθηκε», όμως η κωμόπολη έχει υποστεί τεράστια καταστροφή από τις μάχες.

Οι δημοσιογράφοι που πήγαν εκεί είδαν τεράστιες τρύπες, που προφανώς προκλήθηκαν από βλήματα, στα σπίτια, καθώς και πολλά αυτοκίνητα κατεστραμμένα ολοσχερώς.

First videos coming in from Bucha, just liberated from Russian occupation. Devastation and bodies of killed civilians lying in the streets. Just over a month ago this was a prosperous Kyiv suburbpic.twitter.com/Q9CCZO4yW3 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 2, 2022

Τα 16 από τα πτώματα που βρέθηκαν σε αυτό τον δρόμο βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο ή στην άκρη του. Τα τρία ήταν στη μέση του δρόμου και άλλο ένα στην αυλή ενός σπιτιού. Ένα ανοιχτό ουκρανικό διαβατήριο βρισκόταν στο έδαφος, δίπλα στον άνδρα που βρέθηκε με τα χέρια δεμένα στην πλάτη με ένα κομμάτι άσπρο ύφασμα.

Όλοι οι άνδρες φορούσαν χειμωνιάτικα παλτά ή ζακέτες, παντελόνι τζιν ή φόρμα και αθλητικά παπούτσια ή μπότες. Δύο κείτονταν δίπλα σε μηχανάκια, ένας δίπλα σε ένα αυτοκίνητο. Κάποιοι ήταν ξαπλωμένοι ανάσκελα, άλλοι μπρούμυτα. Εκτιμάται ότι τα πτώματα βρίσκονταν εκεί επί αρκετές ημέρες.