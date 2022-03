Την ευγνωμοσύνη τους εκφράζουν η Ρωσία και η Ουκρανία προς την Τουρκία, με δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα και του ουκρανού υπουργού Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

(Στη φωτογραφία του Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/via Reuters, επάνω, ο τούρκος πρόεδρος απευθύνεται στη ρωσική και ουκρανική αντιπροσωπεία πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεών τους χθες Τρίτη στην Κωνσταντινούπολη)

Η Ρωσία, μάλιστα, επισημαίνει πως δέχθηκε την προσφορά της Τουρκίας να συνεισφέρει στις διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά, αφού έλαβε υπόψη της «την ισορροπημένη και ανεξάρτητη θέση» της «σε σύγκριση με άλλες χώρες» που κατέφυγαν στη ρωσοφοβική καμπάνια.



Τα μέλη και των δύο αντιπροσωπειών στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης (αριστερά η ουκρανική, δεξιά η ρωσική) χειροκροτούν τον Ερντογάν λίγο πριν τους απευθύνει ομιλία, κι’ εκείνος ανταποδίδει βάζοντας την παλάμη στην καρδιά του (φωτογραφία Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/via Reuters)

«Η Τουρκία έχει πάρει μία πιο ισορροπημένη και ανεξάρτητη θέση σε σύγκριση με άλλες χώρες. Αυτή η ρωσοφοβική καμπάνια δεν μπόρεσε να ελκύσει ούτε την τουρκική κυβέρνηση ούτε τον λαό συνολικά» τονίζει η κα Ζαχάροβα.

Προσθέτει ότι «για αυτούς τους λόγους και λαμβανομένης υπόψιν της ισορροπημένης γραμμής της Αγκυρας, δεχθήκαμε την προσφορά της Τουρκίας να συνεισφέρει στις διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά».

Και καταλήγει: Είμαστε ευγνώμονες στην Τουρκία για τις μεσολαβητικές της προσπάθειες και ιδιαίτερα για τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας και τις προσπάθειες για την επί της αρχής επίλυση της κατάστασης».

Την ευγνωμοσύνη του εκφράζει και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανία Ντμίτρο Κουλέμπα με ανάρτησή του στο Twitter:

«Τηλεφώνημα με τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ευγνώμων προς την Τουρκία για τη διοργάνωση του επόμενου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ελπίζω ότι υπό την ηγεσία της τουρκικής μεσολάβησης αυτές οι διαπραγματεύσεις θα φέρουν αποτελέσματα που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ειρήνης στην Ουκρανία και την ασφάλειά μας».

Call with FM @MevlutCavusoglu. Grateful to Turkey for hosting the next round of peace talks between Ukraine and Russia. I hope that under Turkish mediation leadership these negotiations will bring results serving the interests of peace in Ukraine and our security.

