O Στέφανος Τσιτσιπάς δε συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στον Άλεξ Ντε Μινόρ, επικράτησε με 2-0 σετ και πήρε την πρόκριση για τους «16» του Miami Open, όπου θα βρει απέναντί του τον 18χρονο ισπανό Κάρλος Αλκαράθ.

Αυτή ήταν η 8η νίκη σε ισάριθμες συναντήσεις του Τσιτσιπά με τον 23χρονο Ντε Μινόρ στο tοur και ήρθε πέρα για πέρα δίκαια.

Ο Τσιτσιπάς επέβαλε το παιχνίδι του, σε ελάχιστες περιπτώσεις βρέθηκε σε δύσκολη θέση και εξασφάλισε την πρόκριση σε 90 λεπτά.

Ο αγώνας

Το πρώτο σετ ήταν αρκετά ισορροπημένο και για τους δύο τενίστες, με τον Τσιτσιπά να επιλέγει στην αρχή της τακτικής του να ανεβαίνει στο φιλέ. Ο Τσιτσιπάς κρατούσε με άνεση το σερβίς του, αλλά από την άλλη σπαταλούσε ευκαιρίες για μπορέσει να πάρει πιο γρήγορα και εύκολα το σετ. Στο τέταρτο γκέιμ ο Στέφανος είχε κερδίσει διπλό μπρέικ πόιντ, όμως ο Άλεξ Ντε Μινόρ κατάφερε να φέρει το ματς σε 2-2 γκέιμ. Έτσι, χωρίς κάτι αξιοσημείωτο το σετ έφθασε στο 5-4 και τον Αυστραλό να σερβίρει. Στο κρίσιμο σημείο ο Τσιτσιπάς βρήκε δύο set point, έχασε το πρώτο, αλλά μετά πέτυχε το μπρέικ και κατάφερε να κάνει το 6-4, κάνοντας το 1-0 στα σετ.

Στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ ο Τσιτσιπάς αντιμετώπισε μια δυσκολία, όμως έδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία και τελικά κατάφερε να πάρει το γκέιμ με 1-0. Ο Ντε Μινόρ βρήκε την 3η και τελευταία ευκαιρία του για μπρέικ στο 3ο γκέιμ, αλλά πάλι δεν τα κατάφερε, αμέσως μετά ο Τσιτσιπάς πέτυχε το μπρέικ για το 3-1.

Από εκεί και πέρα τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο εύκολα για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αμέσως έκανε το 4-1 στα γκέιμ και τελικά κατάφερε να επικράτησε με 6-3 στα γκέιμ και να κάνει το 2-0 στα σετ.

Make that 8-0!@steftsitsipas keeps his winning ways against de Minaur, progressing 6-4 6-2 in Miami#MiamiOpen pic.twitter.com/ecCICwPM0P

— Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2022