Μια τίγρης του Αμούρ ή αλλιώς τίγρης της Σιβηρίας που είχε ονομαστεί Πούτιν πέθανε στον ζωολογικό κήπο της Μινεσότα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα ότι έχει γίνει γνωστό, η τίγρης είχε φτάσει τα 12 της χρόνια.

Όπως αναφέρει ο ζωολογικός κήπος, η τίγρης πέθανε ξαφνικά κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής επέμβασης ρουτίνας.

Η συγκεκριμένη θλιβερή είδηση έγινε θέμα και στα ουκρανικά ΜΜΕ λόγω του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία και, προφανώς, λόγω του ονόματος της τίγρης που έχει το ίδιο όνομα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

