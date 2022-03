Περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας θα παρέχει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Όπως ανέφερε ο κ. Στόλτενμπεργκ η Ρωσία θα υποστεί ακόμη βαρύτερες κυρώσεις ενώ θα υπάρξει εξοπλισμός προστασίας από χημικά, βιολογικά και πυρηνικά όπλα. Παράλληλα προανήγγειλε πως στο στρατιωτικό σκέλος θα ενισχυθούν οι δυνάμεις στις χώρες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη ενώ ο στόλος του ΝΑΤΟ θα βρίσκεται και θα κάνει γυμνάσια στη Μεσόγειο.

Ο λαός της Ουκρανίας έχει δείξει θάρρος και αποφασιστικότητα παλεύοντας για την ελευθερία και το μέλλον του. Τους στηρίζουμε» επισήμανε.

«Ενεργοποιήσαμε τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, αναπτύξαμε στοιχεία της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ και τοποθετούμε 40.000 στρατιώτες στην ανατολική μας πλευρά», ανακοίνωσε, μετά τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες.

Θα έχουμε ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων στο ανατολικό μέρος μας, στον αέρα θα αναπτύξουμε περισσότερα αεροσκάφη και αντιαεροπορικές και αντιπυραυλικές συστοιχίες και στη θάλασσα περισσότερα πολεμικά σκάφη και υποβρύχια.

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε νωρίτερα ότι τέσσερις νέες ομάδες μάχης θα σταλούν στη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η Ρωσία ίσως προσπαθεί να βρει ένα πρόσχημα για τη χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της ότι προετοιμάζουν μια τέτοια επίθεση, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Ανησυχούμε εν μέρει επειδή βλέπουμε αυτή τη ρητορική αλλά και τη Ρωσία να προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιου είδους πρόσχημα κατηγορώντας την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι προετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν χημικά και βιολογικά όπλα», δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε χρήση τέτοιων όπλων θα μπορούσε να έχει πολύ ευρείες συνέπειες.

«Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος ενός άμεσου αντικτύπου στους κατοίκους των χωρών του ΝΑΤΟ καθώς μπορεί να παρατηρήσουμε μόλυνση και εξάπλωση χημικών στοιχείων ή βιολογικών όπλων στις χώρες μας», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους και διπλωμάτες που παρακολουθούν τις συνομιλίες οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφάσισαν να εκδώσουν μια δήλωση εκφράζοντας ανεπιφύλακτη υποστήριξη στην Ουκρανία και απαιτώντας από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει την εισβολή που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα — αλλά η πιο ισχυρή στρατιωτική συμμαχία στον κόσμο δεν θα παρέμβει άμεσα για να σταματήσει τη ρωσική επιθετικότητα.

