«Ενώ ο Πούτιν συνεχίζει την εισβολή στην Ουκρανία κι επιτίθεται σε αθώους πολίτες, προκαλώντας προσφυγική κρίση, η οικογένειά του είναι κρυμμένη σε ένα πολύ ιδιωτικό και ασφαλές σαλέ κάπου στην Ελβετία — τουλάχιστον προς το παρόν»… Η πληροφορία αυτή που μετέδωσε το page six, πυροδότησε για μια ακόμη φορά τις φήμες, για την κρυφή ερωμένη του Πούτιν την Αλίνα Καμπάεβα, πολιτικό και Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής.

Η Καμπάεβα φέρεται να έχει σχέση και παιδιά με τον Ρώσο ηγέτη, αλλά οι δυο τους δεν το επιβεβαίωσαν ποτέ επίσημα.

Η προσωπική ζωή του Βλαντιμίρ Πούτιν, άλλωστε σκεπάζεται από ένα πέπλο μυστηρίου και μοιάζει να αρχίζει και να τελειώνει στον πρώτο του γάμο.

Η Αλίνα Καμπάεβα (Alina Maratovna Kabaeva) είναι Ρωσίδα πολιτικός, υπεύθυνη μέσων ενημέρωσης και πρώην αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής.

Γεννημένη στις 12 Μαΐου 1983 (39 ετών) στο Ουζμπεκιστάν, τότε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, η Καμπάεβα μεγάλωσε σε μια αθλητική οικογένεια, καθώς ο πατέρας της Marat Kabayev ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Σε ηλικία τριών ετών, η Καμπάεβα ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της για να ξεκινήσει τη δική της αθλητική καριέρα και έγινε ένα ανερχόμενο αστέρι στη ρυθμική γυμναστική στην εφηβεία της.

Ήταν ένα σπάνιο ταλέντο της ρυθμικής γυμναστικής, που δύσκολα μπορεί κανείς να ξεχάσει. Η «πιο ευλύγιστη γυναίκα της Ρωσίας» ήταν μία ικανή αθλήτρια η οποία συνδύαζε το ταλέντο με το κάλλος.

Kέρδισε το Χρυσό στους Αγώνες της Αθήνας το 2004 και το Χάλκινο το 2000 στο Σίδνεϊ. Η Καμπάεβα συγκαταλέγεται στις πιο επιτυχημένες αθλήτριες, με 2 Ολυμπιακά μετάλλια, 14 μετάλλια Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και 21 μετάλλια Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Όταν αποσύρθηκε από τη γυμναστική, η Καμπάεβα ξεκίνησε την καριέρα της στην πολιτική. Ήταν μέλος του ρωσικού κοινοβουλίου μεταξύ 2007 και 2014, εκπροσωπώντας το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο κοινοβούλιο, ψήφισε έναν αριθμό αμφιλεγόμενων νόμων, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την προπαγάνδα των ομοφυλόφιλων της Ρωσίας που καθιστά αξιόποινο αδίκημα τη διανομή της «προπαγάνδας μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων» μεταξύ ανηλίκων.

Τον Σεπτέμβριο του 2014, η Καμπάεβα δέχτηκε μια θέση ως πρόεδρος του National Media Group, του μεγαλύτερου ρωσικού ομίλου ΜΜΕ.

Η εκλογή της, ως βουλευτίνας με το κόμμα του Πούτιν, ήταν αυτή που πυροδότησε τις φήμες περί κρυφής ερωτικής σχέσης τους.

Μάλιστα μία ρωσική σκανδαλοθηρική εφημερίδα, αποκάλυψε την ακριβοθώρητη σχέση, γράφοντας ότι ο Πούτιν έχει σχέση με μία πολύ νεότερη γυναίκα, και ότι αναμένεται να ζητήσει διαζύγιο από τη σύζυγό του προκειμένου να την παντρευτεί. Η εφημερίδα μυστηριωδώς έκλεισε μετά από λίγο καιρό, με τον πολυεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της να επικαλείται οικονομικά προβλήματα!

Οι φήμες οργίασαν, όταν το 2013 ο Πούτιν πήρε τελικά διαζύγιο από τη σύζυγό του Λουντμίλα μητέρα των δύο (γνωστών) παιδιών του. «Μου αρέσουν όλες οι Ρωσίδες» απαντούσε όταν τον ρωτούσαν για την προσωπική του ζωή. Παρόλα αυτά, δύο εμφανίσεις της Καμπάεβα με δαχτυλίδι που έμοιαζε με βέρα, φούντωσαν και πάλι τις φήμες περί σχέσης, με τα tabloids να βγάζουν το ένα πρωτοσέλιδο μετά το άλλο.

Η Καμπάεβα – που ονομάστηκε «Πρώτη ερωμένη της Ρωσίας» – προσπάθησε να διαψεύσει ότι είναι σύντροφος του Ρώσου προέδρου, αλλά δεν σταμάτησαν οι φήμες που τους ήθελαν να είναι αρραβωνιασμένοι, παντρεμένοι και μάλιστα έχουν μια μυστική οικογένεια μαζί.

Το 2017, άρχισαν οι φήμες ότι η Καμπάεβα ήταν έγκυος όταν παρακολούθησε έναν αγώνα γυμναστικής κοριτσιών στη Μόσχα, φορώντας ένα φαρδύ κόκκινο φόρεμα – το οποίο φαινόταν να κρύβει την κοιλιά.

Στη συνέχεια, μια ρωσική εφημερίδα ανέφερε ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε – αλλά η ιστορία διαψεύστηκε και η εφημερίδα έκλεισε από τις αρχές του Κρεμλίνου.

Οι ιστορίες ότι το ζευγάρι είχε πολλά παιδιά συνεχίστηκαν ειδικά μετά την κοινή φωτογραφία τους, αναγκάζοντας την Καμπάεβα να αρνηθεί ότι έχει γεννήσει ποτέ.

Όμως, ο Ρώσος πρόεδρος ήταν πάντα μυστικοπαθής για την προσωπική του ζωή και την οικογένειά του.

Πηγή από τη Μόσχα είπε στη Sun: «Ο Πούτιν είναι ένας έντονα ιδιωτικός άντρας – κρύβει τις δύο ενήλικες κόρες του κάτω από πλαστές ταυτότητες για χρόνια. Ακόμα και τώρα, αν και μιλάει για αυτές περιστασιακά, δεν τις κατονομάζει ποτέ. Αν η Αλίνα γεννούσε τα παιδιά του, η απόκρυψή τους θα ήταν σίγουρη. Έχει εμμονή με την ασφάλεια της οικογένειάς του».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η «επίσημη ερωμένη» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει φυγαδευθεί στην Ελβετία.

Μια πηγή ανέφερε στο Page Six, πως η Αλίνα Καμπάεβα και τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κρύβεται σε ιδιωτικό και ασφαλές σαλέ κάπου στην Ελβετία.

Είναι όμως ανεπιθύμητοι… Ακτιβιστές στη χώρα, έχουν ξεκινήσει μια συλλογή υπογραφών στην ιστοσελίδα change.org, όπου έχουν υπογράψει πάνω από 35.000 άτομα, ζητώντας την απέλαση της Καμπάεβα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η ουκρανική ιστοσελίδα Nexta.

Activists have created a petition to the #Swiss authorities to expel Putin’s mistress, #Russian athlete Alina Kabaeva, from the country.

The petition has already been signed by 30,000 people. pic.twitter.com/d8yUTWMEOS

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022