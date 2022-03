Την πρόθεσή της να ξαναχτίσει το κατεστραμμένο θέατρο της Μαριούπολης, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες άμαχοι και βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να αγνοείται ακόμα αδιευκρίνιστος αριθμός πολιτών, εξέφρασε η Ιταλία.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Dario Franceschini, ανακοίνωσε πως «η Ιταλία είναι έτοιμη να ξαναχτίσει το θέατρο της Μαριούπολης».

Ο υπουργός τόνισε πως «η πρότασή μου να προσφέρουμε στην Ουκρανία τα μέσα και τους πόρους για την ανοικοδόμησή του το συντομότερο δυνατό, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα θέατρα κάθε χώρας ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα».

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy

— Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022