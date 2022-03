Στη Μαριούπολη, την πολιορκημένη πόλη-λιμάνι στη νότια Ουκρανία, περίπου 30.000 άνθρωποι κατάφεραν να διαφύγουν, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο. Ωστόσο, περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι παραμένουν στην πόλη, η οποία έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι κάτοικοι της πόλης αναγκάζονται να λιώσουν το χιόνι ως πόσιμο νερό, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Guardian, αφού οι ρωσικές δυνάμεις διέκοψαν σε μεγάλο βαθμό τις γραμμές παροχής ρεύματος, νερού και τροφίμων.

Citizens trapped in #Mariupol are running out of water. They melt snow & use a juice carton box as a pot.#Ukraine #war #Russian #invasion #Putin pic.twitter.com/Mufgz23WYz

— Lorenzo Tondo (@lorenzo_tondo) March 17, 2022