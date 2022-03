Ένα πολεμικό καταφύγιο στο υπόγειο ενός θεάτρου της πολιορκημένης Μαριούπολης άντεξε έπειτα από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα που καταγγέλλει η Ουκρανία και πιστεύεται ότι υπάρχουν επιζώντες παγιδευμένοι μέσα στους χώρους του, όπως είπε σήμερα ένας αξιωματούχος από το γραφείο του δημάρχου της πόλης.

Ένα Oυκρανός βουλευτής μάλιστα, ο Σερχί Ταρούτα, έγραψε στο Facebook: «Επειτα από μια φρικτή νύχτα αβεβαιότητας, το πρωινό της 22ης ημέρας πολέμου επιτέλους ευχάριστα νέα από την Μαριούπολη! Το καταφύγιο άντεξε. Άνθρωποι βγαίνουν ζωντανοί έξω!».

Η Ουκρανία κατηγόρησε χθες τις ρωσικές δυνάμεις ότι έπληξαν με μια ισχυρή βόμβα το θέατρο, όπου όπως υποστήριξε έως και χίλιοι πολίτες, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, είχαν βρει καταφύγιο στη διάρκεια της μεγαλύτερης από δύο εβδομάδες πολιορκίας της περικυκλωμένης πόλης.

Η Ρωσία αρνείται ότι βομβάρδισε το θέατρο.

«Το πολεμικό καταφύγιο άντεξε. Τώρα απομακρύνονται τα συντρίμμια. Υπάρχουν επιζώντες. Δεν γνωρίζουμε ακόμη για τον αριθμό των θυμάτων», δήλωσε τηλεφωνικώς στο Reuters ο σύμβουλος του δημάρχου Πέτρο Αντρουσένκο.

Ο ίδιος είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό των επιζώντων και για να διακριβωθεί ο αριθμός των νεκρών, που ακόμη είναι άγνωστος.

UKRAINE: Horrifying reports that a theatre in #Mariupol was bombed yesterday, where an estimated 1,000 people, including children, were sheltering. The number of casualties remains unknown. “Nothing justifies an attack on civilians. This war on children must stop,» @save_children

— Save the Children Global Media (@Save_GlobalNews) March 17, 2022