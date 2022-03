Τους 53 έφτασαν οι νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας σήμερα.

«Υποστήκαμε μεγάλες απώλειες, 53 πολίτες σκοτώθηκαν χθες», επεσήμανε ο Βιάτσεσλαβ Κλάους.

Όπως είχε δηλώσει χθες, Τετάρτη, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Βολοντίμιρ Νιντζέλσκι με ανάρτησή του στο Facebook: «Σήμερα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν μια ύπουλη επίθεση με οβίδες πυροβολικού σε κατοικημένη συνοικία του Τσερνίχιβ. Οι οβίδες έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο και θραύσματα έπεσαν έξω από το κατάστημα όπου περίμεναν οι πολίτες».

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο, από την πλευρά της, είχε ανακοινώσει επίσης χθες πως «ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 10 ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν στην ουρά για ψωμί στο Τσερνίχιβ».

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2022