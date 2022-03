Η Μάντσεστερ Σίτι «κόλλησε» στο Selhurst Park, αφήνοντας δύο υπερπολύτιμους βαθμούς (0-0). Η Premier League έχει πάρει… φωτιά και αν η Λίβερπουλ επικρατήσει της Άρσεναλ, τότε θα βρεθεί στο -1 από τους Πολίτες και την κορυφή.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, ο Πεπ Γκουαρντιόλα εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του, ενώ απέδωσε το στραβοπάτημα των Πολιτών και στον κακό αγωνιστικό χώρο.

«Παίξαμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες και δεχθήκαμε λιγότερες. Τα στατιστικά είναι εκεί. Ο τρόπος που παίξαμε ήταν εκπληκτικός, σε ένα δύσκολο γήπεδο που το γρασίδι δεν ήταν τέλειο».

🗣 «We played to win the game, the stats are there. In a difficult stadium with the grass not perfect.»

Pep Guardiola has no issues with the chances that Man City created against Crystal Palace

— Football Daily (@footballdaily) March 14, 2022