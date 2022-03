Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε ισόπαλη χωρίς σκορ με την Κρίσταλ Πάλας στο «Selhurst Park» τη Δευτέρα (14/3) και χάρισε την ευκαιρία στη Λίβερπουλ, που την Τετάρτη (16/3) θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, να πλησιάσει ακόμη πιο πολύ την κορυφή.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ επικρατήσει στο ντέρμπι με τους Λονδρέζους θα βρεθεί στο -1 από τους «πολίτες».

Ωστόσο, ο Μπερνάρντο Σίλβα μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τους «αετούς» έδειξε πως δεν υπάρχει ανησυχία στις τάξεις της Σίτι.

«Έχουμε ακόμα εννιά ματς, αλλά καλύτερα να είμαστε εμείς με το αβαντάζ παρά στην κατάσταση της Λίβερπουλ. Άλλωστε, έχουν ακόμα να έρθουν και στο γήπεδό μας να παίξουν, παίζουν και με την Άρσεναλ ενώ εμείς θα ξεκουραστούμε μέχρι το ματς με την Σαουθάμπτον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος άσος.

🗣 «We actually played well.»

Bernardo Silva says there is still a long way to go in the title race after Man City dropped points against Crystal Palace pic.twitter.com/6NE7iGeSwR

— Football Daily (@footballdaily) March 14, 2022