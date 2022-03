Η Ρωσία συνεχίζει να πολιορκεί τις κομβικές πόλεις της Ουκρανίας, με τη νύχτα να αναμένεται δύσκολη για την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο αφού ο ρωσικός στρατός σφίγγει τον κλοιό, ενώ η κατάσταση στη Μαριούπολη είναι απελπιστική.

Η ουκρανική πρωτεύουσα περιμένει την τελική επίθεση της Ρωσίας και έχει προετοιμαστεί – όσο μπορεί – για να την αντιμετωπίσει, ενώ δορυφορικές φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε παρακάτω αποτυπώνουν τι έχει γίνει στη Μαριούπολη.

Την ίδια ώρα το κέντρο στο Χάρκοβο – και όχι μόνο – είναι κατεστραμμένο όπως δείχνουν φωτογραφίες και βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.

Επιπλέον, οι πόλεις Μικολάιβ και Σούμι βρίσκονται επίσης υπό συνεχή ρωσική επίθεση, παραμένουν περικυκλωμένες και πλήττονται από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η πόλη Βολνοβάχα, στην ανατολική Ουκρανία, έχει καταστραφεί ολοσχερώς μετά τη ρωσική εισβολή, όμως οι μάχες συνεχίζονται προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι ρωσικές δυνάμεις να την περικυκλώσουν, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ.

Πώς κινείται ο ρωσικός στρατός γύρω από το Κίεβο

Ο Independent του Κιέβου έχει δημοσιεύσει χάρτη σε σχέση με την πολιορκία των Ρώσων στο Κίεβο. Δείτε πώς επιχειρούν να τη στραγγαλίσουν:

Περίπου στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου έγινε γνωστό ότι χτυπήθηκε κονβόι αμάχων την ώρα που χρησιμοποιούσε τον ανθρωπιστικό διάδρομο, σύμφωνα με καταγγελία των ουκρανικών αρχών.

Πώς εξελίσσονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

Το CNN δημοσίευσε χάρτη με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά την 17η μέρα της ρωσικής εισβολής.

Δημοσιογράφοι του CNN στο Κίεβο ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς η πρωτεύουσα δέχεται ισχυρές πιέσεις από τον ρωσικό στρατό. Το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα (15,5 μίλια) από το κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με βρετανούς αξιωματούχους άμυνας. Πολιτικές υποδομές συνεχίζουν να πλήττονται.

Ένα γνωστό ξενοδοχείο, ορόσημο για τη βόρεια πόλη Τσερνίχιφ, έγινε ερείπια κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως και το τοπικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Εικόνες ολικής καταστροφής στη Μαριούπολη

Δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν σήμερα το πρωί δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε αστικές υποδομές και σε πολυκατοικίες σε όλη την πόλη της Μαριούπολης, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ιδιωτική αμερικανική εταιρία.

Η Maxar Technologies ανακοίνωσε ότι φαίνονται πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της πόλης-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας και δεκάδες πολυώροφες πολυκατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις φωτογραφίες αυτές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι η Μαριούπολη πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει στη χώρα του, αλλά η πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Τουλάχιστον 1.582 άμαχοι στη Μαριούπολη σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών και ενός αποκλεισμού της πόλης επί 12 ημέρες, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Δεν κατέστη άμεσα δυνατό για το Reuters να επαληθεύσει τον αριθμό των θυμάτων.

Δείτε τις φωτογραφίες της Maxar

Αποκαρδιωτικές εικόνες και από το Χάρκοβο

Οι εικόνες που δημοσιεύονται στα social media από Χάρκοβο είναι αποκαλυπτικές και συνάμα αποκαρδιωτικές, καθώς η πόλη είναι κυριολεκτικά κατεστραμμένη σε μεγάλο βαθμό.

Οι Ουκρανοί καταγγέλλουν ότι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γειτονιές της πόλης όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Reported center of #Kharkiv city #Ukraine. Does anyone notice any possible military objects around? #Russia should be wiped out of world history for unprovoked and inhumane war crimes in 🇺🇦‼🤬 #StopRussia #StopRussianAggression #CloseTheSky #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/JhDynSPB4V — ᴰᴹᵞᵀᴿᴼ 🇺🇦 (@yenpox) March 12, 2022

#Kharkiv after the bombing. Putin’s killers can only destroy and bring death to peaceful cities pic.twitter.com/e0t40v9831 — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

Πόσοι άμαχοι διέφυγαν

Σχεδόν 13.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ, σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό των πολιτών που κατάφερε να διαφύγει την προηγούμενη μέρα.

Η Βέρεστσουκ δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμά της ότι κανείς δεν κατάφερε να φύγει από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης και κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις για την παρεμπόδιση αυτή. Η Μόσχα είχε κατηγορήσει νωρίτερα τις ουκρανικές δυνάμεις ότι σκόπιμα παγίδευσαν ανθρώπους εκεί.

Οι Ουκρανοί λένε ότι οι Ρώσοι απαιτούν τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια

Ρώσοι αξιωματούχοι έφτασαν στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ουκρανίας, στη Ζαπορίζια, απαιτώντας να πάρουν τον έλεγχο της εγκατάστασης, σύμφωνα με δήλωση της Energoatom, της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Το βράδυ του Σαββάτου το NEXTA δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ένα ρωσικό τανκ να συντρίβει ένα αυτοκίνητο με πολίτες. Σύμφωνα με την Αστυνομία της περιοχής δύο άνδρες και ένας έφηβος έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο.

A #Russian tank crushed a car with civilians inside, police of the #Zaporizhzhia region report «As a result, two adult men were killed and a teenage boy burned to death in the burning car,» the police state, adding that this happened in the #Orykhovsky district. pic.twitter.com/Coj8i1KCHt — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

Ζήτησε εκ νέου απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σήμερα, ανάμεσα σε άλλα, ότι η χώρα του είναι πιο ενωμένη από ποτέ καθώς αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή, ενώ πρόσθεσε ότι «λίγες μικρές πόλεις απλά δεν υπάρχουν πια…».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία «πρέπει να ξεκινήσουν με κατάπαυση του πυρός».

Ζήτησε επίσης την άμεση απελευθέρωση του Ιβάν Φεντόροφ, του δημάρχου της πόλης της Μελιτόπολης που συνελήφθη από ένοπλους την Παρασκευή. Μάλιστα, οι πολίτες συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν την απελευθέρωσή του από τους Ρώσους.

Δείτε το σχετικό βίντεο

#WATCH | Melitopol, Ukraine. Civilians gathered near occupied district administration demanding that Russians release the kidnapped Melitopol mayor Ivan Fedorov Video: Odessa reg governor Maksym Marchenko Info: @myroslavapetsa pic.twitter.com/I1gmhG2gqq — El American (@ElAmerican_) March 12, 2022

Επίσης, νέο κάλεσμα για απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ελπίζει το Ισραήλ να βοηθήσει έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ιερουσαλήμ, χάρη στη «σημαντική θετική επιρροή» του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ στη ρωσική ηγεσία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζελένσκι είπε ότι τα κλιμάκια διαπραγμάτευσης των δύο χωρών συζητούν «συμπαγείς» προτάσεις και δεν «ανταλλάσουν τελεσίγραφα».

Στη συνέχεια, την αποκάλυψη ότι Κίεβο και Μόσχα είναι σε ανοιχτή γραμμή μέσω ιντερνετικών συνομιλιών έκανε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας και στους τρεις γύρους συζητήσεων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι διαπραγματεύσεις με την αντιπροσωπεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη μέσω συνεχών βιντεοκλήσεων. Έχουν δημιουργηθεί ειδικές υποομάδες εργασίας. Οι θέσεις της Ουκρανίας καθορίζονται από τις προηγούμενες οδηγίες», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ποντόλιακ, στην οποία έχει κάνει tag και τον επικεφαλής του γραφείου του πρόεδρου της Ουκρανίας, Αντρίι Γέρμακ.