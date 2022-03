Νέο κάλεσμα για απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ελπίζει το Ισραήλ να βοηθήσει έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ιερουσαλήμ, χάρη στη «σημαντική θετική επιρροή» του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ στη ρωσική ηγεσία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζελένσκι είπε ότι τα κλιμάκια διαπραγμάτευσης των δύο χωρών συζητούν «συμπαγείς» προτάσεις και δεν «ανταλλάσουν τελεσίγραφα».

Αναλυτικότερα, στη συνέντευξη Τύπου ο Ζελένσκι τόνισε αν οι Ρώσοι θέλουν να μπουν στο Κίεβο και «ισοπεδώσουν την ιστορική μνήμη της Ουκρανίας και ένα κομμάτι της ιστορίας της Ευρώπης, βεβαίως μπορούν να το κάνουν. Αν αυτός είναι ο στόχος τους, ας το κάνουν».

Περίπου 1.300 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ενώ υποστήριξε ότι 500 με 600 στρατιώτες παραδόθηκαν στον ουκρανικό στρατό την Παρασκευή.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα, ότι αν μπουν τεθωρακισμένα οχήματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας τότε θα έχουμε «χιλιάδες θύματα» και κατηγόρησε τη Ρωσία για τρομοκρατία, ενώ έκανε αναφορά και στην απαγωγή του δημάρχου της Μελιτόπολης λέγοντας ότι «τι θα κάνουν πια; Σε κάθε πόλη που καταλαμβάνουν, θα φέρονται έτσι στις αρχές; Μιλάει ο πρόεδρος Πούτιν για αποστρατικοποίηση, ενώ κάνει τρομοκρατία».

«Η ιστορία εδώ είναι μαζί μας. Η Ουκρανία δεν μπορεί να κάνει προπαγάνδα και πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο να βλέπει αυτό που γίνεται», επισήμανε ο πρόεδρος της χώρας και τόνισε ότι «όποιος πιστεύει στην ελευθερία είναι Ουκρανός».

«Όσο για το Ισραήλ και τη διαμεσολάβηση του Ναφτάλι Μπένετ, εμείς ζητάμε τη φιλία του Ισραήλ», είπε ο Ζελένσκι, σχολιάζοντας το σημερινό δημοσίευμα της Jerusalem Post. «Προφανώς και θεωρούμε ότι είναι θετική η στάση του, αλλά βέβαια το Ισραήλ έχει μια ιδιομορφία λόγω της ιστορίας του και των παραλληλισμών που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θα μπορούσαν να πάρουν θέση σε αυτόν τον πόλεμο επειδή έχουν βιώσει και αυτοί τεράστια κύματα προσφύγων.

Το Ισραήλ μπορεί να παίξει ρόλο για να βρεθεί μια λύση. Παγκοσμίως επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους και τις αντίστοιχες κυβερνήσεις. Θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις θέσεις μας στον ρωσικό λαό», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Για τη Δύση και την υποστήριξή της είπε ότι «η Ουκρανία σήμερα αντικατοπτρίζει το τι μπορούν να κάνουν οι ελεύθεροι άνθρωποι σε έναν αντίστοιχο κόσμο. Όποιος πιστεύει ότι έχει τη δύναμη να ορθώσει το ανάστημά του, σκέφτεται σαν να είναι Ουκρανός. Όλοι αυτοί που βλέπετε να σηκώνονται και να μαζεύονται στους δρόμους, δεν το κάνουν για αστείο και ελαφρά τη καρδία. Είναι ουσιώδης η θέση μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Για την απαγόρευση πτήσεων, η απάντηση είναι σχετικά απλή, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Κάποιοι εκπρόσωποι – ηγέτες της Δύσης, κάθονται καμιά φορά σε καφενεία και συζητούν για τον κόσμο και πώς ξαναφτιάχνεται αυτός στο μυαλό τους. Προφανώς δεν θα ήταν αυτοί που θα προσπαθούσαν να κλείσουν τους δικούς μας αιθέρες. Δεν το εννοώ για όλους. Απλώς απευθύνω για άλλη μια φορά έκκληση να καταλάβουν οι ηγέτες ποια είναι η δικιά μας θέση. Επίσης, βεβαίως, υπάρχουν τα αντιαεροπορικά συστήματα και είναι κάτι, τα οποία μπορούμε και εμείς να βρούμε ή είναι ευπρόσδεκτα από όσους θέλουν να μας τα δώσουν. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία κάποιων χωρών αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμα και να αγοράσουμε αντιαεροπορικά συστήματα».

Για τους βομβαρδισμούς στο μαιευτήριο και γενικότερα, είπε ότι δεν έχει κάτι άλλο να σχολιάσει. «Τι να πω; Πώς να αξιολογήσεις μια τέτοια πράξη; Μια τρομοκρατική ενέργεια; Τι άλλο να πω; Είναι τραγικό να βλέπεις ανθρώπους να κάνουν τέτοια πράγματα σήμερα. Δεν έχει σημασία να γίνεται αυτό μόνο μια φορά. Ένας φούρνος να ανατιναχθεί και να σκοτωθούν άνθρωποι, μας στεναχωρεί. Αυτά που θα συμβούν στο μέλλον, κανείς δεν τα ξέρει. Ακούω φοβερά πράγματα, πχ για χημικά. Όταν έρχονται δεκάδες τέτοια εκφοβιστικά μηνύματα, προφανώς αγχώνεσαι. Όπως η επίθεση στο Χάρκοβο, ήταν φρικτά πράγματα αυτά. Δεν θέλω να συνηθίσουμε σε αυτά».

Για τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Ζελένσκι είπε πως «έχουμε κάνει πολλά τηλεφωνήματα. Χθες μας ήρθε ένα βίντεο που αποδεικνύει την απαγωγή του δημάρχου της Μελιτόπολης. Ζήτησα τη βοήθεια του κ. Μακρόν. Ο δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος που ήθελαν να τον κάνουν ντε και καλά να καλωσορίσει τον ρωσικό στρατό, κάτι που αρνήθηκε. Συνήθως όταν απαγάγει κάποιος, γυρνάει και ένα βίντεο για να του πει πες κάτι αλλιώς θα σε σκοτώσω. Θέλουν να κάνουν επίδειξη επιρροής; Εγώ, λέω, μακάρι να μου μιλούσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μου μένει να τα συζητάω με τον Γάλλο πρόεδρο και τον Όλαφ Σολτς, οι οποίοι ενδεχομένως να μπορούν να τα μεταφέρουν όλα αυτά στον Ρώσο πρόεδρο».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς να βοηθήσουν για την απελευθέρωση του δημάρχου της ουκρανικής πόλης Μελιτόπολης, ο οποίος απήχθη χθες από Ρώσους, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα, συνομιλούμε τους εταίρους μας σχετικά με την κατάσταση του δημάρχου μας. Η αξίωσή μας είναι σαφής: πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως (…). Τηλεφώνησα ήδη στον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, Μίλησα με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν (…), θα μιλήσω σε όσους είναι απαραίτητο για να απελευθερώσουμε τους ανθρώπους μας», δήλωσε ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια ενός βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική προεδρία.

«Αναμένουμε από ηγέτες της διεθνούς κοινότητας να μας δείξουν πως μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο και το κοινοβούλιο, ο δήμαρχος Ιβάν Φεντόροφ απήχθη χθες από Ρώσους στρατιώτες, που έχουν καταλάβει τη Μελιτόπολη, στη νότια Ουκρανία, μεταξύ Μαριούπολης και Χερσώνας, διότι «αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον εχθρό».

📽️ Watch: The moment Melitopol mayor Ivan Fedorov is abducted by Russian forces.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Friday that Fedorov had been “kidnapped by Russian troops” occupying the city in south eastern Ukraine.

Follow the latest 👇https://t.co/UPkWT6Mpcb pic.twitter.com/ma5hen8Lm5

— Telegraph World News (@TelegraphWorld) March 12, 2022