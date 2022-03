Την αποκάλυψη ότι Κίεβο και Μόσχα είναι σε ανοιχτή γραμμή μέσω ιντερνετικών συνομιλιών έκανε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας και στους τρεις γύρους συζητήσεων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι διαπραγματεύσεις με την αντιπροσωπεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη μέσω συνεχών βιντεοκλήσεων. Έχουν δημιουργηθεί ειδικές υποομάδες εργασίας. Οι θέσεις της Ουκρανίας καθορίζονται από τις προηγούμενες οδηγίες», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ποντόλιακ, στην οποία έχει κάνει tag και τον επικεφαλής του γραφείου του πρόεδρου της Ουκρανίας, Αντρίι Γέρμακ.

Negotiations with the RF delegation are now ongoing in a continuous video format. Special working subgroups have been created. Ukraine's positions are determined by the previous directives.

