Για την απαγωγή του δημάρχου της Μελιτόπολης, Ιβάν Φεντόροφ κατηγορεί τη Ρωσία ο Αντόν Γεραστσένκο, επίσημος σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης και πρώην αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Φεντόροφ αρνήθηκε να συνεργαστεί με τα ρωσικά στρατεύματα που έχουν καταλάβει τη Μελιτόπολη από τις πρώτες μέρες της εισβολής. Ο Φεντόροφ συνελήφθη, σύμφωνα με τον Γεραστσένκομ, στο Κέντρο Κρίσεων της πόλης, όπου ήταν υπεύθυνος για την τροφοδοσία της Μελιτόπολης.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko

According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city’s life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022