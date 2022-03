Πριν από την αναμέτρηση των Γουόριορς με τους Κλίπερς κατά την διάρκεια της προθέρμανσης εμφανίστηκε στο παρκέ ο γνωστός ηθοποιός Γουίλ Φέρελ ως Τζάκι Μουν – ο χαρακτήρας που υποδύθηκε στην ταινία «Semi-Pro» – κάνοντας έκπληξη στον Κλέι Τόμπσον.

Ο Τόμπσον πριν από τρία χρόνια ο Τόμπσον είχε ντυθεί «Τζάκι Μουν» στο Halloween, δηλώνοντας τότε ότι λάτρευε την ταινία και έτσι ο γνωστός ηθοποιός του έκανε έκπληξη βοηθώντας τους πάντες να χαλαρώσουν.

Ο Φέρελ μάλιστα δεν μπήκε απλώς στο παρκέ. Έκανε κανονικά ζέσταμα, έπαιξε άμυνες στον Τόμπσον, προσπάθησε να σκοράρει με alley oop, λέι-απ και ευστόχησε σε σουτ από το κέντρο, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό και τους παίκτες.

Ο προπονητής των Γουόριορς Στιβ Κερ δήλωσε μετά το ματς:

«Μου έστειλε e-mail πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν πίστεψα ότι ήταν αυτός. Ανταλλάξαμε μερικά e-mail όμως και ετοιμάσαμε αυτό το σχέδιο. Είναι μεγάλος θαυμαστής του Τόμπσον και ξέρει πόσο αρέσει στον Κλέι να ντύνεται Τζάκι Μουν. Οπότε ήταν η τέλεια ευκαιρία να το κάνουμε τώρα και να χαμογελάσουν όλοι σε μία δύσκολη περίοδο για εμάς. Ήρθε στα αποδυτήρια και έκανε τον κόσμο να γελάσει, ήταν κάτι ωραίο και διαφορετικό».

Δείτε εδώ μερικά στιγμιότυπα:

Will Ferrell as Jackie Moon warming up with Klay Thompson before the Warriors game pic.twitter.com/KIE06HO7hV

Just going to throw a Jackie Moon half-court shot onto your feeds for some extra halftime entertainment 👏 pic.twitter.com/BoeQHBtfjk

— Chase Center (@ChaseCenter) March 9, 2022