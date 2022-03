Οι ουκρανικές ιστοσελίδες δέχονται συνεχείς επιθέσεις από Ρώσους χάκερ από τότε που το Κρεμλίνο εξαπέλυσε εισβολή στη χώρα τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε το Σάββατο η υπηρεσία κυβερνοελέγχου του Κιέβου.

Σε ανάρτηση στο Twitter, η Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών και Προστασίας Πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφερε ότι «Ρώσοι χάκερ συνεχίζουν να επιτίθενται ασταμάτητα σε ουκρανικούς πόρους πληροφοριών».

Russian hackers keep on attacking Ukrainian information resources nonstop

Since the beginning of invasion, DDos attacks have been primarily aimed at the resources of Verkhovna Rada, Cabinet of Ministers, President of Ukraine, Defense Ministry and Internal Affairs Ministry

