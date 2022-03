Την ώρα που οι μάχες στον πόλεμο της Ουκρανίας μαίνονται για ένατη συνεχή ημέρα υπό το φόβο μάλιστα πυρηνικού ολέθρου, μετά τα χτυπήματα των ρωσικών δυνάμεων σε εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνεχίζουν την «παρτίδα σκάκι» με πολύ προσεκτικές κινήσεις.

Από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει κάνει πολύ περιορισμένες δημόσιες εμφανίσεις και συνήθως επιλέγει αυτές να είναι κατά τη διάρκεια συσκέψεων με ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια.

Στην αντίπερα όχθη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι -σύμβολο γενναιότητας και υπεράσπισης της Δημοκρατίας κατά πολλούς- πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη μέρα δηλώσεις είτε για να ενημερώσει για τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών είτε για να ανυψώσει το ηθικό των Ουκρανών που αντιστέκονται.

Την Πέμπτη, οι δύο ηγέτες είχαν ένα άτυπο debate, καθώς πραγματοποίησαν δηλώσεις την ίδια ώρα. Ο πρώτος κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, όπου εξαπέλυσε νέα επίθεση στους Ουκρανούς δείχνοντας τις προθέσεις του για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, και ο δεύτερος κατά τη συνέντευξη Τύπου -παρουσία δημοσιογράφων διεθνών ΜΜΕ- στο προεδρικό μέγαρο «φρούριο», όπου κάλεσε τον ρώσο πρόεδρο να συνομιλήσουν ούτως ώστε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο οποίος υποστήριξε ότι «Ρώσοι και Ουκρανοί είναι ένα μολονότι αρκετοί Ουκρανοί έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου», «η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας προχωρά βάσει σχεδίου».

«Πολεμάμε με νεοναζί και αυτό φαίνεται από τις τακτικές τους», «οι στρατιώτες μας είναι ήρωες» σημείωσε ο ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι «οι Ουκρανοί νεοναζί χρησιμοποιούν τους αμάχους σαν ανθρώπινες ασπίδες» και πως «οι ουκρανικές δυνάμεις πήραν ομήρους ξένους πολίτες, ακόμα και φοιτητές».

«Οι δυνάμεις μας παρείχαν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την αποχώρηση των πολιτών. Οι ουκρανοί εθνικιστές έκλεισαν αυτούς τους διαδρόμους.

Πολεμάμε με νεοναζί και αυτό φαίνεται από τις τακτικές τους» επέμεινε, ενώ λέγοντας ότι «είναι καθήκον μας να συνδράμουμε τις οικογένειες των νεκρών στρατιωτών μας. Όλοι οι τραυματισμένοι οι Ρώσοι στρατιώτες θα αποζημιωθούν», παραδέχθηκε για πρώτη φορά δημοσίως ότι ο ρωσικός στρατός καταγράφει απώλειες.

«Οι στρατιώτες μας πολεμούν για την Ρωσία στην Ουκρανία» υπογράμμισε, ανακοινώνοντας παράλληλα ένα μεταθανάτιο βραβείο «σε έναν νεκρό ρώσο στρατιώτη που -όπως είπε- «ανατινάχθηκε» με χειροβομβίδα για να αποφύγει τη σύλληψή του».

«Θα καταστρέψουμε αυτό το «αντι-ρωσικό» που έχει δημιουργηθεί από τη Δύση» είπε και κατέληξε: «Δίνουμε μάχη κατά απειλών που συμπεριλαμβάνουν πυρηνικά όπλα».

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ξένους δημοσιογράφους από την έναρξη της εισβολής, προειδοποίησε πως «αν πέσει η Ουκρανία, θα ακολουθήσουν οι χώρες της Βαλτικής».

Εμφανώς καταπονημένος καθώς κοιμάται μόλις 3 ώρες την ημέρα, είπε: «Δεν θέλω η ιστορία της Ουκρανίας να είναι ένας θρύλος για 300 Σπαρτιάτες. Θέλω ειρήνη» υπογράμμισε χαρακτηριστικά, καλώντας ωστόσο τη Δύση να ενισχύσει στρατιωτικά τη χώρα του. Ζήτησε μάλιστα συνδρομή από τη Δύση με μαχητικά αεροσκάφη.

«Αν οι σύμμαχοι δεν επιβάλλουν απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, τότε πρέπει να μας δώσουν αεροσκάφη» υπογράμμισε. «Δεν κάνουμε επίθεση στη Ρωσία και ούτε σκοπεύουμε να επιτεθούμε. Τι θέλετε από μας; Φύγετε από την χώρα μας» τόνισε.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να μιλήσει στον Πούτιν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γι’ αυτό πρέπει να μιλήσω κι εγώ στον Πούτιν. Πρέπει να μιλήσουμε χωρίς προϋποθέσεις. Είμαι έτοιμος να συζητήσω για όλα τα ζητήματα» είπε ο Ζελένσκι και απευθυνόμενος στον ρώσο πρόεδρο τόνισε: Κάθισε κάτω μαζί μου, όχι όμως στα 30 μέτρα μακριά».

«Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν αμάχους. Αν δεν σταματήσουν τώρα, πόσο νομίζετε ότι θα αντέξουμε; Πόσο θα μπορέσουμε να αντέξουμε;» τόνισε σε δραματικούς τόνους.

Χαρακτήρισε «καθήκον» την υπεράσπιση της πατρίδας και έκανε έκκληση στις μητέρες των ρώσων στρατιωτών. «Να γνωρίζουν οι Ρωσίδες μητέρες που στέλνουν στη μάχη τα παιδιά τους, 18 χρονών, τι συμβαίνει. Θέλω να καταλάβουν γιατί στέλνουν τα παιδιά τους εδώ», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Οι Ρώσοι χάνουν περισσότερους ανθρώπους από ό, τι εμείς. Φέρνουν μαζί τους εργαλεία για να αποτεφρώσουν τα πτώματά τους. Ίσως οι μητέρες να μη μάθουν ποτέ πως τα παιδιά τους πέθαναν εδώ».

«Είμαστε η άμυνα ανάμεσα στην Ρωσία και τον πολιτισμό. Ο χρόνος έχει σταματήσει για μας» συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι έως τώρα έχουν χάσει μόνο λίγες μικρές πόλεις.

