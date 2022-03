Μέχρι και σχέδια για δημόσιες εκτελέσεις Ουκρανών πολιτών έχουν στα σκαριά οι Ρώσοι, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρώπης, τις οποίες αναπαράγουν μεγάλα ενημερωτικά δίκτυα.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι η βάρβαρη αυτή πράξη θα τελεστεί σε υπό κατάληψη πόλεις με σκοπό να επισημοποιηθεί η ρωσική επικράτηση, επιθυμώντας με αυτό τον τρόπο να «σπάσουν» το ηθικό των πολιτών.

Η πληροφόρηση για αυτά πλάνα προέρχεται από ευρωπαϊκή πηγή που δεν θέλησε να κατονομαστεί, διατείνεται ωστόσο – σύμφωνα με το Bloomberg – ότι έχει διαβάσει ρωσικά απόρρητα έγγραφα.

«Η Ρωσία σχεδιάζει με τη βία να ελέγξει τα πλήθη και να καταστείλει, με οποιονδήποτε τρόπο, κάθε διαμαρτυρία», σημείωσε η πολιτική συντάκτρια του Bloomberg, Κίτι Ντόναλντσον.

NEW: Russia’s intelligence agency, the Federal Security Service, has drafted plans for public executions in #Ukraine after cities are captured, per a European intelligence official

Στο ίδιο μήκος κύματος και δημοσιογράφος του Fox News, Τζένιφερ Γκρίφιν η οποία ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε στο δίκτυο ότι η ρωσική FSB έχει εκπονήσει τα σχέδια αυτά.

.@GillianHTurner and .@james_levinson report: A European Official tells FNC Russia’s Federal Security Service, their intel branch, has drafted plans to conduct public executions in Ukrainian cities once they have been captured.

— Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) March 3, 2022