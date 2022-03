Τρεις απόπειρες δολοφονίας έγιναν μόνο την τελευταία εβδομάδα κατά του ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλύπτουν οι Times.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, μισθοφόροι υποστηριζόμενοι από το Κρεμλίνο και από τις ειδικές δυνάμεις της Τσετσενίας φέρονται να έχουν σταλεί για να σκοτώσουν τον Ουκρανό πρόεδρο από την έναρξη της ρώσικης εισβολής την περασμένη εβδομάδα.

Οι απόπειρες δολοφονίας απετράπησαν χάρη στις πληροφορίες που έφτασαν στις ουκρανικές αρχές από Ρώσους που διαφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας επιβεβαίωσε τις τρεις απόπειρες δολοφονίας και δήλωσε στον τοπικό Τύπο ότι έλαβε πληροφορίες από διπλούς πράκτορες «που δεν θέλουν να λάβουν μέρος σε αυτόν τον αιματηρό πόλεμο».

Ειδικότερα το σχέδιο σαμποταρίστηκε αφού έφτασαν πληροφορίες στα ανώτερα κλιμάκια της ουκρανικής κυβέρνησης το πρωί του Σαββάτου, με αποτέλεσμα το Κίεβο να κηρύξει 36ωρη «σκληρή» απαγόρευση της κυκλοφορίας, διατάσσοντας τους πάντες να μείνουν στα σπίτια τους, ώστε οι στρατιώτες να σαρώσουν τους δρόμους για Ρώσους σαμποτέρ.

Μία από τις ομάδες που φέρεται να προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Ζελένσκι, ήταν η ομάδα Wagner – η οποία έχει 400 μέλη που βρίσκονται στο Κίεβο, τα οποία διείσδυσαν στην Ουκρανία με μια «λίστα δολοφονίας» 24 ονομάτων.

Ο μισθωμένος στρατός διοικείται από τον ολιγάρχη Yevgeny Prigozhin – στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου, ο οποίος συχνά αποκαλείται «ο σεφ του Πούτιν». Η ομάδα αυτή πέταξε πριν από πέντε εβδομάδες με προορισμό την Ουκρανία.

Το δημοσίευμα των Times τονίζει πως πριν από λίγες ημέρες, οι άρτια εκπαιδευμένοι πράκτορες περίμεναν το πράσινο φως από το Κρεμλίνο για να επιτεθούν, με τη λίστα των χτυπημάτων τους να περιλαμβάνει τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο, τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και τον αδελφό του Ζελένσκι – και οι δύο πρωταθλητές πυγμαχίας που έχουν γίνει εμβληματικές φιγούρες στις πρώτες γραμμές της πρωτεύουσας.

Μια πηγή με γνώση των δραστηριοτήτων του Wagner Group δήλωσε στους Times ότι 2.000 έως 4.000 μισθοφόροι είχαν πράγματι φτάσει στην Ουκρανία τον Ιανουάριο, αλλά με διαφορετικές αποστολές.

Η ομάδα λέγεται ότι παρακολουθεί τον Ζελένσκι και τους συναδέλφους του μέσω των κινητών τους τηλεφώνων – ισχυριζόμενη ότι γνωρίζει πού βρίσκονται ανά πάσα στιγμή.

Μια τσετσενική ομάδα εκτέλεσης προσπάθησε επίσης να σκοτώσει τον Ζελένσκι την 1η Μαρτίου, αφού ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας δήλωσε ότι συνάντησαν δύο ομάδες θανάτου, ανέφερε το Fox News. Η FSS ανέφερε επίσης την κίνησή τους.

Οι Τσετσένοι αποτελούν μέρος της Εθνικής Φρουράς της Ρωσίας και είναι γνωστοί για τη χρήση βάναυσων τακτικών.

Τα νέα για τα σχέδια δολοφονίας τους δεν φάνηκε να επηρεάζουν τον Ζελένσκι, ο οποίος παραδέχθηκε ότι ήταν ο «νούμερο ένα στόχος» κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο έθνος, λέγοντάς τους ότι οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις τον κυνηγούσαν.

Σημειώνεται πως χτες η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας διέρρευσε πληροφορίες μέσω των οποίων ενημέρωναν την Ουκρανία για σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτό αναφέρει η ομάδα χάκερ των Anonymous.

Σε ανάρτηση που δημοσίευσε πρόσφατα η ομάδα ανέφερε πως «Η ρωσική FSB διέρρευσε πληροφορίες και ειδοποίησε την Ουκρανία για σχέδιο δολοφονίας κατά του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

«Τώρα, μπορούμε να περιμένουμε μία εσωτερική μάχη εξουσίας στο Κρεμλίνο για την ανατροπή του καθεστώτος Πούτιν. Εν τω μεταξύ, ας συνεχίσουμε με τις επιθέσεις», ανέφερε το tweet.

Russian FSB leaked information alerted Ukraine to assassination plot against President @ZelenskyyUa. Now, we can expect an internal power struggle within the Kremlin to overthrow the Putin regime. In the meantime, let’s continue with the attacks.

