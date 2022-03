Η Ουκρανία δέχθηκε αιματηρούς βομβαρδισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, προκαλώντας οργή στο Κίεβο, που δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας σήμερα Τετάρτη 2 Μαρτίου, όπως είναι προγραμματισμένο.

Ειδικά στο Χάρκοβο οι βομβαρδισμοί ήταν ανελέητοι.

Το Χάρκοβο έχει πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, μετά το χτύπημα σε κτίριο διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.

Το Χάρκοβο θεωρούνταν πάντα μια πόλη μαθητών. Αυτή η μητρόπολη διαθέτει μια τεράστια ποικιλία ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, ακαδημιών και κάθε είδους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα πανεπιστήμια στο Χάρκοβο δέχονται φοιτητές για εκπαίδευση, μάλιστα, από όλο τον κόσμο.

Η εισβολή της Ρωσίας όπως ήταν αναμενόμενο έχει προκαλέσει φόβο και αγωνία.

Φοιτητές ξένων χωρών εγκαταλείπουν από το πρωί σήμερα το Χάρκοβο, σύμφωνα με πληροφορίες του NEXTA που δεν επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητη πηγή.

