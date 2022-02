Ένα άρθρο-fake news που ξεπερνά κάθε προηγούμενο (και φαντασία) δημοσίευσε για λίγες ώρες το Σάββατο κρατικό μέσο της Ρωσίας, πριν τελικά το διαγράψει.

Στο άρθρο εμφανίζεται η Ρωσία νικήτρια του πολέμου και ο Πούτιν ως ηγέτης που έλυσε για πάντα το ουκρανικό ζήτημα, κατέλαβε την Ουκρανία και προχώρησε στην προσάρτησή της δημιουργώντας μία νέα ένωση.

«Ένας νέος κόσμος γεννιέται μπροστά στα μάτια μας. Η στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία εγκαινίασε μια νέα εποχή – και σε τρεις διαστάσεις ταυτόχρονα. Και φυσικά, στο τέταρτο, εσωτερικό ρωσικό. Εδώ ξεκινά μια νέα περίοδος τόσο στην ιδεολογία όσο και στο ίδιο το μοντέλο του κοινωνικοοικονομικού μας συστήματος – αλλά αυτό αξίζει να μιλήσουμε ξεχωριστά λίγο αργότερα», τονίζει μεταξύ άλλων το δοκίμιο.

Yesterday, multiple Russian state media published an extremely shocking, even for Kremlin standards, essay: it presumed «Putin solved the Ukrainian question for ever» – i.e. it presumed Russia took over Ukraine and essentially annexed it into a forever-new–old-union. But… https://t.co/d1hRTWvLfk

«Η Ρωσία αποκαθιστά την ενότητά της – η τραγωδία του 1991, αυτή η τρομερή καταστροφή στην ιστορία μας, η αφύσικη εξάρθρωση της, ξεπεράστηκε. Ναι, με μεγάλο κόστος, ναι, μέσω των τραγικών γεγονότων ενός εικονικού εμφυλίου πολέμου, γιατί τώρα αδέρφια, χωρισμένα επειδή ανήκουν στον ρωσικό και τον ουκρανικό στρατό, εξακολουθούν να πυροβολούν ο ένας τον άλλο, αλλά δεν θα υπάρχει πια Ουκρανία ως αντι- Ρωσία. Η Ρωσία αποκαθιστά την ιστορική της πληρότητα, συγκεντρώνοντας τον ρωσικό κόσμο, τον ρωσικό λαό μαζί – στο σύνολό της από Μεγάλους Ρώσους, Λευκορώσους και Μικρούς Ρώσους. Αν το είχαμε εγκαταλείψει αυτό, αν είχαμε επιτρέψει την προσωρινή διαίρεση να επικρατήσει για αιώνες, τότε όχι μόνο θα προδώσαμε τη μνήμη των προγόνων μας, αλλά θα καταραστούμε και από τους απογόνους μας επειδή επέτρεψαν τη διάλυση της ρωσικής γης», επισημαίνεται ακόμη.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέλαβε, χωρίς σταγόνα υπερβολής, μια ιστορική ευθύνη αποφασίζοντας να μην αφήσει τη λύση του ουκρανικού ζητήματος στις επόμενες γενιές. Εξάλλου, η ανάγκη επίλυσής του θα παρέμενε πάντα το κύριο πρόβλημα για τη Ρωσία – για δύο βασικούς λόγους. Και το θέμα της εθνικής ασφάλειας, δηλαδή η δημιουργία αντιρωσικού από την Ουκρανία και ένα φυλάκιο για να μας πιέσει η Δύση, είναι μόνο το δεύτερο πιο σημαντικό ανάμεσά τους», προστίθεται στο δοκίμιο.

Στο συγκεκριμένο γεγονός αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής της στο Twitter η έγκριτη Σοβιετολόγος Άννα Απλμπάουμ.

«To άρθρο που αφαιρέθηκε ξεκινά λέγοντας ότι «ενας νέος κόσμος γεννιέται μπροστά στα μάτια μας». Μιλάει για την αντιστροφή της καταστροφής του 1991, ενοποιώντας τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία σε ενιαία χώρα. Και αυτό έπρεπε να γίνει χθες. Αλλά δεν συνέβη», τόνισε η Άννα Άπλμπάουμ.

Unbelievably sinister: The article that was taken down begins, «A new world is emerging before our eyes.» It talks about reversing the catastrophe of 1991, turning Rus/Belarus/Ukraine into a single country. And all of that was supposed to happen yesterday. But it didn’t. https://t.co/zUnPXOlUTi

— Anne Applebaum (@anneapplebaum) February 27, 2022