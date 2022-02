Στο λιμάνι της Μαριούπολης, όπου οι Ουκρανοί προσπαθούσαν να αποκρούσουν τη ρωσική προέλαση, ασθενοφόρο έσπευσε σε νοσοκομείο της πόλης, την περασμένη Κυριακή, μεταφέροντας ένα 6χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε θανάσιμα από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Το κορίτσι ήταν χλωμό, ενώ το παντελόνι της ήταν γεμάτο αίματα.

Μια ομάδα γιατρών επιχείρησε, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, να επαναφέρει το κοριτσάκι στη ζωή.

Η μητέρα του στεκόταν έξω από νοσοκομείο, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Βγάλτε την έξω! Βγάλτε την έξω! Μπορούμε να το κάνουμε!» φώναξε ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου, λίγο πριν παραλάβει το κορίτσι από το ασθενοφόρο.

Οι γιατροί και οι νοσοκόμες στριμώχνονταν γύρω του. Ένας τού έκανε ένεση, ενώ άλλος προσπαθούσε να το επαναφέρει στη ζωή με τη χρήση απινιδωτή, αλλά μάταια…

Τις δραματικές στιγμές κατέγραψε η κάμερα του Associated Press, μετά από σχετική άδεια που έλαβε ο δημοσιογράφος του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων.

