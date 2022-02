Προβλήματα πρόσβασης στο Twitter φαίνεται να έχει πολύς κόσμος στη Ρωσία.

Στο μεταξύ χθες Παρασκευή η ρωσική κυβέρνηση είπε ότι θα «περιορίσει εν μέρει την πρόσβαση» στο Facebook επειδή, όπως λέει, το κοινωνικό δίκτυο περιόρισε πολλούς λογαριασμούς ρωσικών μέσων ενημέρωσης υπέρ του Κρεμλίνου.

Σήμερα Σάββατο, η ρυθμιστική αρχή της Ρωσίας, απηύθυνε προειδοποίηση στα εθνικά ΜΜΕ και επέπληξε δέκα ειδησεογραφικά δίκτυα για αναφορές τους στην Ουκρανία, που περιείχαν τους όρους «επίθεση», «εισβολή», ή «κήρυξη πολέμου».

Τυχαίο; Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, ότι και αυτό δεν είναι ακόμη ένα σχέδιο του Ρώσου προέδρου. Ειδικά, μετά τις διαδηλώσεις που έγιναν στην Ρωσία κατά της εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το NetBlocks πολλοί πάροχοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης στο twitter.

⚠️ Confirmed: Live metrics show that Twitter has been restricted on multiple providers in #Russia as of 9:00 a.m. UTC; the incident comes as the government clashes with social media platforms over policy in relation to the #Ukraine conflict 📉

📰 Report: https://t.co/ihPX8fb86s pic.twitter.com/nGrcHzjIXd

— NetBlocks (@netblocks) February 26, 2022