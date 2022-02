Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. «Η Ουκρανία αρνήθηκε να διαπραγματευτεί», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, τα στρατεύματα της χώρας διέκοψαν τις επιχειρήσεις τους προσωρινά το απόγευμα της Παρασκευής, μέχρι να έρθει η απάντηση της Ουκρανίας. Όμως, όταν έφτασε η αρνητική απάντηση, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν ξανά.

Putin Ordered Troops to Stop #Ukraine Op But It Resumed After Kiev Refused to Negotiate, Peskov Says https://t.co/D9lZ84noWq

